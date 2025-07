Volgens F1-commentator Olav Mol moet er wel heel wat gebeuren wil Max Verstappen daadwerkelijk zijn krabbel onder een contract bij Mercedes zetten. Mol wijst op de zakelijke belangen van de viervoudig kampioen en stelt in het Race Café van Ziggo Sport dat gesprekken met de concurrentie heel normaal zijn.

De toekomst van Verstappen is ook bij de talkshow een belangrijk gespreksonderwerp. Renger van der Zande zegt dat de manager van Verstappen, Raymond Vermeulen, altijd open lijntjes moet hebben met de concurrentie: "Ik denk dat weinig mensen echt weten hoe het zit. Dat is het verhaal. Weetje, natuurlijk praat hij. Je moet gewoon praten met iedereen, anders ben je geen goede manager. Zeker met de nieuwe regels die eraan komen, wil je gewoon in de auto zitten die het beste voor elkaar heeft."

Loyaliteit Verstappen

Komend seizoen krijgen we niet alleen nieuwe wagens, maar ook gaan de regels rondom de powerunits op de schop. De geluiden in de paddock zijn dat Mercedes volgend jaar de krachtbron het beste voor elkaar heeft, maar dat moet komend seizoen nog blijken. Volgens Mol is de loyaliteit van Verstappen wat hem bij Red Bull houdt: "Wat Verstappen dit weekend ook herhaalde: ‘Ik ben bij Red Bull begonnen. Als ik mijn hele carrière bij één team zou kunnen rijden, dan wil ik me daar graag aan houden.’" Toch heeft ook Verstappen niet duidelijk bevestigd dat hij komend jaar nog achter het stuur van een Red Bull zit: "Nee, dat kan niet, want dan doe je weer deuren dicht."

Zakelijke belangen

De cruciale factor voor Verstappen is volgens de commentator Helmut Marko. "Het wordt pas echt spannend als Helmut Marko over twee weken zegt: ‘Ik stop ermee.’ Max heeft een enorme loyaliteit aan Helmut Marko, want die heeft hij in een Formule 1-auto neergezet." Daarnaast wijst Mol op de zakelijke belangen: "Hij heeft een raceteam opgezet in samenwerking met Red Bull. Er hangen ook heel veel zakelijke dingen aan vast. Het is echt niet zo van: we verscheuren dat papiertje, hier heb je een paar miljoen, en ik ga lekker bij de buren werken. Ik geloof daar niet in."