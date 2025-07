Na de vrijdag in Silverstone kan de balans al voorzichtig worden opgemaakt. Zaterdagmiddag staat uiteraard nog één laatste training op het programma, maar tijdens de tweede vrije training hebben de teams hun longruns afgewerkt en het lijkt opnieuw ontzettend dicht bij elkaar te zitten.

Van de topteams hebben alleen McLaren en Red Bull Racing nieuwe onderdelen aangemeld bij de FIA. Het papaja-gekleurde team heeft de vloer van de MCL39 herzien en hoopt daarmee de luchtstromen aanzienlijk beter te kunnen geleiden. Ook Red Bull heeft verbeteringen aangebracht aan de vloer van de wagen. "Een subtiele aanpassing om de drukverdeling beter te optimaliseren, waardoor er meer downforce kan worden gegenereerd zonder de stroomstabiliteit verderop in de auto aan te tasten," zo verklaarde het team tegenover de internationale autosportbond.

Gemiddelde

Van de topvier teams die vrijdagmiddag de long runs hebben gereden, vallen de tijden van Max Verstappen opvallend positief op, zeker gezien het weekend begon met flink wat onderstuur in de bochten. Ferrari heeft dit weekend geen updates meegenomen, maar ook de gemiddelde rondetijd van Charles Leclerc is opvallend met een 1:32.121. De McLarens zijn echter net iets sneller: Lando Norris wist een gemiddelde van 1:32.044 te rijden, terwijl Oscar Piastri uitkwam op 1:32.312. Verstappen was in dit overzicht de snelste, met een gemiddelde tijd van 1:32.019.

Vanmiddag om 12:30 uur hebben de teams nog één uur de tijd om de afstelling te verfijnen, waarbij ook de weersomstandigheden uiteraard een belangrijke rol spelen.

F1 Ronde Tijden

LAP LEC HAM NOR PIA VER TSU RUS ANT 1 30.497 30.753 31.772 32.282 31.499 33.495 32.593 32.643 2 31.970 31.988 32.368 32.571 32.016 33.573 33.148 32.657 3 31.620 32.511 32.213 32.425 32.161 34.803 33.470 31.960 4 32.143 33.811 32.297 32.317 32.506 33.381 33.319 32.320 5 32.555 33.405 32.362 32.107 31.945 32.841 32.941 32.308 6 32.600 32.323 32.288 32.391 32.625 32.412 7 32.614 30.973 32.196 31.615 32.919 36.682 8 32.260 32.867 32.947 9 32.522 32.471 32.985 10 32.437 32.660 33.216 11 32.110 32.409 33.143 12 32.435 33.174 13 32.669 14 32.605 15 32.830

