Hoewel het van buitenaf misschien anders lijkt, benadrukt Max Verstappen dat zijn relatie met George Russell prima is. Het duo heeft hier en daar wel eens een botsing op de baan gehad, maar dat is volgens de Nederlander geen reden om een hekel te hebben aan de Mercedes-coureur.

Russell en Verstappen kwamen elkaar voor het eerst tegen tijdens de sprintrace in Bakoe in 2023. Daarbij raakte de Engelsman zijn collega bij het inrijden van de tweede bocht, wat resulteerde in een gat in Verstappens sidepod. Die actie kon bij Verstappen ook niet op goedkeuring rekenen; hij noemde Russell achteraf een ‘d*ckhead’. Later ‘naaide’ Russell Verstappen, naar zijn mening, een straf aan tijdens de kwalificatie in Qatar 2024. Beide mannen zaten toen in hun outlap, maar Russell lobbyde voor een straf omdat de viervoudig kampioen te langzaam zou hebben gereden. Uiteindelijk resulteerde dit in een unieke straf van één gridplek, waardoor de pole position niet naar Verstappen ging, maar naar Russell. Dit seizoen kwamen ze elkaar opnieuw tegen in Spanje, waar Verstappen uiteindelijk een stevige tik uitdeelde en daardoor op het randje van een schorsing zat.

Op baan rivalen, buiten de baan collega's

Op de baan gaat het er fel aan toe tussen de twee, maar volgens Verstappen is dat buiten de baan totaal anders. “We kunnen het goed met elkaar vinden. We hebben onze momenten op de baan, maar het is allemaal prima,” zegt Verstappen in een gesprek met de Daily Mail. De incidenten beschouwt hij slechts als dat: incidenten. Hij koestert er geen wrok over.

Er zullen in de toekomst wellicht nog wel een aantal confrontaties volgen, maar Verstappen benadrukt dat hij die snel achter zich laat: “We praten. Ik laat dat gewoon achter me, althans van mijn kant. Je gaat gewoon door met racen. Ik ben niet iemand die een hekel vasthoudt.”

