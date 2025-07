Hoewel Max Verstappen er tijdens de derde vrije training momenteel goed bij lijkt te zitten, zijn de remmen een doorn in het oog van de Nederlander. De viervoudig kampioen klaagt via de boordradio over het gevoel van de remmen, die aanvoelen als een handrem.

Het laatste trainingsuurtje is om 12:30 uur van start gegaan. Verstappen was vrijdag redelijk teleurgesteld over de prestaties van zijn RB21, maar de longruns zagen er wel weer aardig uit. Uiteindelijk draait het om een correcte afstelling, en er lijkt nog wat te tweaken te zijn.

Remmen

Halverwege de training voelde vooral de remmen nog niet optimaal aan. Op een circuit als Silverstone moet er goed geleund kunnen worden op de remmen, maar de remkracht (remoffset) blijkt momenteel het probleem te zijn. "Maat, de remoffset is ****, het voelt als een handrem," zo laat Verstappen aan engineer Gianpiero Lambiase weten. Toch lijkt het probleem inmiddels getackeld, want met nog iets meer dan tien minuten te gaan staat Verstappen tweede in de training.

Verstappen's nose cam 🎥



Max is right in the mix as he splits the McLarens and goes P2 👏#F1 #BritishGP pic.twitter.com/0lbcxWV8Kz — Formula 1 (@F1) July 5, 2025

