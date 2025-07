Max Verstappen en Red Bull Racing hebben een lastige vrijdag tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië achter de rug. Verstappen klaagde veel over de boardradio en was totaal niet blij met zijn RB21, iets wat hij ook tegen de media liet weten.

In gesprek met F1TV blikt Verstappen terug op zijn tiende en vijfde plaats tijdens de twee vrije trainingen op de vrijdag. "Voor mij persoonlijk was het een behoorlijk slechte dag. Ik had geen balans in de auto. Het was heel lastig om de bochten door te komen. Het was een vrij slechte dag voor ons over het algemeen." Verstappen liet via de boardradio onder meer weten 'dat het maar goed is dat de boardradio het niet deed' en dat Red Bull hem niet kon verstaan tijdens VT2.

Verstappen ziet stevige wind niet als goed excuus

Verstappen zag ook dat het veel waaide op de vrijdag in Silverstone en dat veel auto's hier last van hadden, maar volgens hem kan niet alles daarop gegooid worden. "Dat speelde een grote rol, maar dat mag geen excuus zijn. Iedereen heeft daar namelijk mee te maken. Het is niet makkelijk, maar het is wel hetzelfde voor iedereen." De Nederlander is niet verrast dat de RB21 het deze vrijdag lastig had. "Niet echt. Elk weekend is een ander scenario. Met de wind hier lijkt het er wel op dat onze auto daar behoorlijk gevoelig voor is. Over het algemeen was het geen makkelijke dag."

Verstappen 'heeft een paar ideeën'

Verstappen weet dat hij van vrijdag op zaterdag met Red Bull vaak tijd weet te vinden en denkt ook wel te weten hoe hij dat dit keer moet gaan doen, maar veel vertrouwen in een goede afloop dit weekend tegen de auto's van Ferrari en McLaren lijkt hij niet te hebben. "Ik heb wel een paar ideeën, maar over het algemeen komen we wel wat snelheid tekort."

