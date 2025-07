Lando Norris heeft de beide Ferrari's weten af te troeven in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Met zijn ronde van 1:25.816 was hij sneller dan Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Max Verstappen kon niet meekomen en werd vijfde, op een halve seconde van de snelste tijd.

De tweede vrije training op Silverstone ging wederom van start met een veld vol coureurs die op de medium band naar buiten gingen, met wederom één uitzondering - en dat was ditmaal het team van Haas, zij kozen voor de harde band. Het was voor Red Bull Racing zaak om - na een teleurstellende eerste training - verbetering te laten zien. Ferrari ging in ieder geval door waar het gebleven was en reed wederom pijlsnelle ronden. Het was Hamilton die na een minuut of twintig rijden bovenaan de tijdenlijst te vinden was. De zevenvoudig wereldkampioen had op dat moment een 1:26.592 in handen was daarmee sneller dan teamgenoot Leclerc en nummer drie Piastri. Verstappen bungelde op dat moment wederom in de middenmoot, op plek negen.

Ferrari en McLaren laten spierballen zien, Verstappen kan niet mee

Verstappen dook dan ook naar binnen om wat aan zijn auto te laten aanpassen. In de tussentijd liet Mercedes zien ook de nodige snelheid te hebben meegenomen naar Silverstone. Met twee auto's gingen ze naar de bovenkant van de tijdenlijst. Lang bleven ze daar echter niet staan, want Ferrari sloeg terug via Leclerc. Met een 1:26.202 was de Monegask een kleine twee tienden sneller dan Antonelli. Deze runs werden neergezet op de softs. Ook Hadjar zat er weer knap in de buurt. Vervolgens was het de beurt aan McLaren, dat begon aan haar run op de zachte band. Piastri ging kortstondig naar plek twee, maar zakte naar plek drie toen Norris over de streep kwam met een dijk van een ronde: een 1:25.816. Verstappen kon dit niet evenaren en bleef steken op de achtste tijd, achter Hadjar en Hamilton. De regerend wereldkampioen kwam maar liefst acht tienden tekort.

Verstappen verbetert zich richting plek vijf

Enkele minuten later zette Verstappen nog een keer aan en wist hij zich te verbeteren richting de vijfde tijd, op een halve seconde van Norris. Het zag er echter wederom moeizaam uit bij Red Bull, dat ook wederom met Tsunoda op de vijftiende plek geen potten wist te breken. Waar het ook niet van een leien dakje ging, was bij het team van Alpine. Met een achttiende en laatste plaats lijkt de Franse renstal een moeilijk weekend tegemoet te gaan.

Norris de snelste in tweede vrije training op Silverstone

In de slotfase van de sessie gingen de coureurs bezig met hun longs runs en werden de rondetijden niet meer verder verbeterd. Norris sloot de tweede vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië zodoende af als snelste met zijn ronde van 1:25.816. Daarachter sloten Leclerc en Hamilton aan op de respectievelijk tweede en derde positie. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Piastri, Verstappen, Antonelli, Stroll, Russell, Hadjar en Lawson. De rode lantaarn werd in de tweede oefensessie gedragen door Colapinto.

