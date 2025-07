Verstappen pakt uitgerekend op Silverstone zijn 44e pole position uit zijn carrière

Max Verstappen heeft met een 1:24.892 de pole position voor de Grand Prix van Groot-Brittannië veroverd. De Nederlander was sneller dan Oscar Piastri (P2) en Lando Norris (P3), die de massaal toegestroomde McLaren-fans niet aan het juichen kregen

In aanloop naar de kwalificatie werd bekend dat de wind een stuk harder ging waaien en dat er ook een aantal druppels te bespeuren waren. Om klokslag 16:00 uur was het een graad of 20 Celsius, maar de regen zette uiteindelijk niet door. De baan was daarom opgewarmd naar 25 graden Celsius.

Artikel gaat verder onder video

Q1: Colapinto zorgt voor code rood

Toen het licht op groen ging, waren het de beide Saubers die direct op de baan te vinden waren, samen met Pierre Gasly. De Fransman gaf aan dat het licht aan het miezeren was, maar net als hij stond de rest van het veld op droogweerbanden. Na zo'n tien minuten zaten de eerste runs erop en Piastri had op dat moment met een 1:26.002 de snelste tijd in handen. Verstappen sloot aan op P2 en Fernando Alonso bezette verrassend genoeg P3. Eventjes daarna was het Colapinto die de hoofdrol naar zich toetrok. De Argentijn verloor de controle over de Alpine bij het opgaan van het rechte stuk en kwam uiteindelijk zijwaarts in de bandenstapels terecht, maar wist zich weer uit het grind te rijden. Toch zette hij even later zijn Alpine stil, waardoor er met de rode vlag werd gezwaaid.

Met nog 6 minuten en 49 seconden te gaan werd het groene sein gegeven. Piastri meldde dat het wat harder begon te druppelen, maar dat was aan de rondetijden niet te merken. Zo scherpte Verstappen zijn tijd aan naar een 1:25.886 en sprong daarmee naar P1, en ook Piastri reed een snellere ronde. Bij het vallen van de vlag was er eindelijk weer eens goed nieuws in de andere pitbox van Red Bull Racing, want Yuki Tsunoda wist door te stoten naar Q2. De mannen die uiteindelijk achterbleven in Q1 waren Lawson, Bortoleto, Stroll, Hülkenberg en Colapinto.

Q2: Baan opgewarmd, tijden gaan omlaag

Na de eerste run was het Verstappen die de snelste tijd op het bord had staan met een 1:25.316, al gaf de Nederlander aan dat het schakelen niet optimaal verliep. Even later was het Piastri die exact dezelfde tijd liet noteren, maar omdat hij dat later deed, stond hij op de tweede plek. Norris dook er vervolgens onderdoor met een 1:25.231. De Ferrari’s waren het hele weekend rap, maar met een voorlopige elfde plek voor Hamilton en een dertiende voor Leclerc moest er nog tijd worden gevonden.

Piastri stops the clock with an identical time to Verstappen 😵#F1 #BritishGP pic.twitter.com/B6hCGJvaty — Formula 1 (@F1) July 5, 2025

Met nog iets meer dan vier minuten te gaan kwam het hele veld weer de baan op. Hamilton en Leclerc sprongen na hun tweede runs naar de bovenste plekken en lieten zien dat er toch wat snelheid in de SF-25 zat. Voor Sainz, Tsunoda, Hadjar, Albon en Ocon zat het er echter op, want zij wisten zich niet uit de gevarenzone te rijden.

Top tien-kwalificatie: wie pakt pole position in Silverstone?

De top tien kwam op verse rode banden naar buiten gereden, en het was Bearman die als eerste een tijd op het bord wist te zetten. Een 1:25.899 was de tijd van de Haas-coureur, maar Verstappen dook daaronder met een 1:25.267. Ook die tijd bleef echter niet lang staan, want Piastri ging er met een 1:24.995 onderdoor. Norris was eveneens sneller dan Verstappen, maar bleef steken op P2. Hamilton kent Silverstone goed en liet dat zien door met een 1:25.130 Norris te verdringen naar P3.

De tweede runs begonnen met nog vier minuten te gaan. Het Mercedes-duo stond als eerste klaar om naar buiten te rijden, gevolgd door de McLarens en Ferrari’s. Verstappen wachtte nog even en kwam pas met nog twee minuten op de klok het circuit op. Norris en Piastri konden hun tijden niet verbeteren; Hamilton deed dat wel, maar het was niet genoeg om zijn positie te verbeteren. Verstappen was ondertussen bezig met paarse sectoren en wist het rondje aan elkaar te knopen. Met een 1:24.892 pakt Verstappen de pole position voor de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Gerelateerd