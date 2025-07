Velen waren onder de indruk van de ronde die Max Verstappen reed om de pole position te verdienen voor de Britse Grand Prix van de Formule 1. Een daarvan is Toto Wolff, de teambaas van Mercedes. Hij legt uit dat Verstappen in de matige Red Bull er meer uit kan halen dan eigenlijk mogelijk is, maar dat George Russell dat ook kan.

Een tijd van 1:24.892, dat was genoeg voor Verstappen om de eerste positie in handen te nemen tijdens de kwalificatie op het circuit van Silverstone. De Nederlander ging paars in sector 1 en 2, maar verloor juist een beetje in de laatste sector. Toch versloeg hij de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris, evenals de Mercedes van Russell en de Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Er spelen heel veel geruchten over de toekomst van Verstappen, een mogelijke transfer naar Mercedes, contracten en clausules, en waar Russell naartoe moet als Verstappen daadwerkelijk richting de Duitse formatie vertrekt. Wolff is hoe dan ook onder de indruk van de Red Bull-coureur en vergelijkt hem met Russell.

Wolff had beter verwacht in kwalificatie

"Vier en zeven, moet ik dan blij zijn?", reageerde Wolff op de opmerking van Viaplay dat hij daar vast blij mee was. "Als we het positief bekijken, we zitten maar anderhalf tienden van Verstappen af, terwijl hij een geweldig rondje reed. We zitten maar een paar honderdsten van de McLarens af, en we zitten voor de Ferrari's. In dat opzicht is het dus goed. We kwamen hier, denkende: 'Dit gaat geweldig worden. Het is koud, het is Silverstone'. Maar dat is niet het geval geweest."

Wolff vergelijkt Verstappen met Russell

McLaren-teambaas Andrea Stella vertelde niet alleen naar Verstappen te kijken, maar ook naar Russell achter hem. Is Stella terecht bang voor Mercedes? "Ik hoop het, zeker als het slecht weer wordt, typisch Brits weer", aldus Wolff. Verder is de Oostenrijk er niet verbaasd over dat Verstappen zo'n rondje neerzetten als dat hij deed. "Hij kan een rondje rijden waarmee hij, net als George, beter presteert dan eigenlijk mogelijk is met de auto."

