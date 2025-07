Verstappen draait om hete brij heen na Mercedes-vraag: "Of ik praat met Wolff?"

Max Verstappen (27) had zich er waarschijnlijk al wel een beetje op voorbereid, maar toch moet het spervuur aan vragen over Mercedes op Silverstone overweldigend zijn geweest. Bij welke microfoon of camera hij ook ging staan, de vragen gingen vrijwel alleen maar over zijn toekomst. Zit er een kern van waarheid in de geruchten dat zijn management praat met Mercedes?

Je kon er donder op zeggen dat na het raceweekend in Oostenrijk alle vragen aan Verstappen gericht zouden zijn op de speculaties rondom Mercedes. De Nederlandse wereldkampioen zal zich ook ongetwijfeld - in samenspraak met zijn management - hebben voorbereid op dit vragenvuur richting Silverstone. Eenmaal aangekomen op het iconische circuit verzamelde zich al snel een grote groep journalisten zich bij de perstafel van Verstappen, waar hij bestookt werd met vragen over zijn toekomst. Verstappen hield zich echter op de vlakte en wilde nergens echt een duidelijk op antwoord op geven. Later verscheen hij ook nog voor de camera bij Sky Sports en daar werd hem gevraagd of er een kern van waarheid zit in de geruchten dat zijn management praat met Toto Wolff, de teambaas van Mercedes.

Praat het management van Verstappen met Wolff?

Voor de camera herhaalde Verstappen de vraag. "Zit er iets van waarheid in? Pff..", zo klonk het. Vervolgens draaide de wereldkampioen om de hete brij heen en was hij wederom niet van plan een concreet alleszeggend antwoord te geven. "Om eerlijk te zijn met je, ik heb niks toe te voegen aan wat ik eerder heb gezegd vorige week tegen meerdere mensen. Ik heb een contract met het team [Red Bull, red.] en we focussen ons gewoon op de prestaties. We willen verbeteren en dat is waar mijn zorgen nu liggen en daar proberen we aan te werken", aldus Verstappen.

Niemand geeft een heel duidelijk antwoord

Geen heel concreet antwoord dus van Verstappen, die zich wederom op de vlakte houdt. Hij zegt weliswaar dat hij een contract heeft bij Red Bull, maar zegt niet of hij dit contract gaat uitdienen. Hij gaf ook geen inhoudelijk antwoord op de vraag of er nu wel of geen gesprekken gevoerd zijn of worden met Wolff of andere afgevaardigden van Mercedes. Anderzijds had de Duitse renstal zelf ook een einde kunnen maken aan alle geruchten door de contractverlenging van George Russell aan te kondigen tijdens zijn thuisweekend op Silverstone, maar dit is vooralsnog ook nog niet gebeurd.