Lewis Hamilton weet hoe het is om te vertrekken bij een F1-team waar hij al jaren in actief was en veel successen kende en kan zich waarschijnlijk daarom prima verplaatsen in de situatie waar Max Verstappen nu in zit. Hamilton weet waar de viervoudig wereldkampioen bij vertrek bij Red Bull vooral naar zal kijken en heeft tevens een tip waar Verstappen het beste naartoe kan gaan.

Hamilton kende een uitstekende vrijdag in 'zijn' Silverstone (negen zeges in F1), met een eerste en derde plaats tijdens de trainingen, maar veel mensen worden dit weekend gevraagd naar de toekomst van Verstappen. Zo ook Hamilton, die daar in eerste instantie tegenover Viaplay niet veel over kwijt wil. "Ik denk dat Max in elke auto een sterke tegenstander is, dus ik denk daar niet al te veel over na."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen teleurgesteld in RB21: 'Dat mag geen excuus zijn, het was een slechte dag'

Hamilton weet waar Verstappen naar kijkt bij transfer

Vervolgens wil Hamilton er toch wel iets over kwijt, want als hem gevraagd wordt waar Verstappen naar zal kijken bij een transfer, is de Brit duidelijk: de motor. "Hij kijkt als eerste naar de motor." Vervolgens heeft Hamilton zelfs een tip voor Verstappen, want hij denkt dat de beste keuze voor Verstappen waarschijnlijk Mercedes gaat zijn. "Mercedes krijgt volgend seizoen zeker een geweldige motor. Dat is waar ze zeer sterk in zijn, het bouwen van een motor. Dat zal zeker het belangrijkste zijn (voor Max)."

Gerelateerd