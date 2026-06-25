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Viaplay at home

'FOM verplicht VRT tot blokkeren van beelden Grand Prix van België in Nederland'

Viaplay at home — Foto: © IMAGO
4 reacties

'FOM verplicht VRT tot blokkeren van beelden Grand Prix van België in Nederland'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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De kans is groot dat Nederlandse Formule 1-fans tijdens de Grand Prix van België op 19 juli naar een zwart scherm staren als zij afstemmen op de Belgische publieke omroep VRT. Bronnen melden aan TotaalTV dat Formula One Management (FOM) de zender verplicht om het beeldsignaal te blokkeren voor Nederlandse providers zoals Ziggo, KPN en Odido. 

De strenge handhaving vanuit de FOM heeft alles te maken met de exclusieve uitzendrechten in Nederland, die tot en met 2029 in handen zijn van de streamingdienst Viaplay. Om die commerciële rechten te beschermen, wordt het signaal van buitenlandse zenders die de sport wel gratis mogen uitzenden, over de grens afgeschermd, mede nadat Viaplay vorige keer ook aan de bel trok. De VRT wil de naderende blokkade op het kanaal Canvas vooralsnog bevestigen noch ontkennen. Daardoor blijft het officieel nog even de vraag of de race toegankelijk blijft voor kijkers buiten de Belgische landsgrenzen.

Eerdere blokkades

De situatie rondom VRT staat niet op zichzelf en doet sterk denken aan de maatregelen rondom RTL Duitsland. Bij die zender moesten Nederlandse providers het beeld eerder dit seizoen voor het eerst op zwart zetten tijdens een Formule 1-race. Ziggo kiest er in zulke gevallen voor om een informatiescherm te tonen, terwijl KPN en Odido overschakelen naar een alternatieve feed om de kijker te informeren. Provider DELTA kende in eerste instantie technische problemen met de blokkade, waardoor de beelden daar wel zichtbaar bleven voor de abonnees. Canal Digitaal besloot RTL Duitsland inmiddels zelfs helemaal uit de zenderlijst te halen om juridische complicaties met de rechtenhouders te voorkomen.

Geen onbekende procedure

Voor de VRT is het actief blokkeren van een signaal richting Nederland overigens geen onbekende procedure. Bij het wielrennen, waarvan Eurosport in Nederland de exclusieve rechten bezit, past de Belgische omroep deze techniek al langere tijd toe om aan de contractuele verplichtingen te voldoen. Aanbieders van televisie hoeven hier zelf geen technische handelingen voor te verrichten. De VRT verzorgt de complete aanvoer naar de providers en vervangt bij live sport zelf het beeld waar dat nodig is. Onder de liefhebbers van de autosport zorgt de verscherpte handhaving voor de nodige frustratie. 

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