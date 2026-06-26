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Max Verstappen, Austrian GP, generic, 2026

LIVE | VT2 GP Oostenrijk: Kan Red Bull het gat richting Mercedes dichten?

Max Verstappen, Austrian GP, generic, 2026 — Foto: © IMAGO

LIVE | VT2 GP Oostenrijk: Kan Red Bull het gat richting Mercedes dichten?

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Welkom bij dit liveblog over de tweede vrije training op de Red Bull Ring. Mercedes is sterk uit de startblokken gekomen en ook McLaren lijkt de snelheid te pakken te hebben. Red Bull pakt dan weer flink uit met de nieuwe updates en daarmee stond Max Verstappen op P4. Wat gaat de tweede training in Oostenrijk ons brengen? Volg het live via ons liveblog.

LIVE | Tweede vrije training Grand Prix van Oostenrijk

Sorteer op:

4m geleden

17:22

VT2

Lando Norris verremt zich in bocht drie. Dat gebeurde tijdens de eerste training ook bij diverse coureurs. Het rempunt lijkt moeilijk te vinden te zijn.

6m geleden

17:20

VT2

Het veld lijkt zich momenteel te concentreren op de longruns. Norris, op P1, is namelijk niet meer aan het verbeteren en bijna het hele veld heeft voor de gele banden gekozen, behalve de twee Audi’s, Colapinto en Ocon.

7m geleden

17:19

VT2

Leclerc, die tijdens VT1 moest toekijken, zet zojuist de zevende tijd neer met een 1:09.320.

10m geleden

17:16

VT2

De VSC is opgeheven en de coureurs kunnen weer voluit gaan tijdens VT2.

11m geleden

17:15

VT2

De VSC hangt nog uit. Dit is de tussenstand na een kwartier in VT2:

 

1. NOR – 1:08.000
2. PIA – +0.249
3. ANT – +0.342
4. HAM – +0.950
5. HAD – +1.135
6. VER – +1.272
7. LAW – +1.505
8. HUL – +1.807
9. GAS – +2.015
10. BEA – +2.095
11. BOR – +2.198
12. LEC – +2.259
13. COL – +2.262
14. SAI – +2.977
15. BOT – +3.307
16. OCO – +3.919
17. ALO – +4.411
18. STR – +4.747
19. ALB – +44.023
20. PER – PIT
21. LIN – PIT
22. RUS – PIT

16m geleden

17:10

VT2

Pérez is na zijn DNF in VT1 weer op de baan terug te vinden, maar staat nu opnieuw stil op de baan in bocht zes! Het probleem is weer teruggekeerd en de VCS is door de wedstrijdleiding uitgevaardigd.

19m geleden

17:07

VT2

Verstappen meldt aan 'GP' dat hij niet blij is met de zitpositie in zijn RB22. Het voelt volgens de Nederlander compleet anders aan dan tijdens de eerste vrije training.

20m geleden

17:06

VT2

Lando Norris springt naar de snelste tijd met een 1:08.000. Max Verstappen is inmiddels ook op de baan terug te vinden, ondertussen wordt er nog gesleuteld aan de W17 van Mercedes, die nog niet op de baan terug te vinden is.

21m geleden

17:05

VT2

Ook Oscar Piastri meldt een gebrek aan vermogen. De meeste coureurs rijden met een zogeheten vrijdagmotor, die dus, zoals de naam doet vermoeden, alleen op de vrijdagen wordt ingezet. Het hoeft dus niet per se een probleem voor de rest van het weekend te betekenen.

22m geleden

17:04

VT2

Alexander Albon meldt dat hij 'no power' heeft en wijst naar zijn Mercedes-krachtbron. De Williams-coureur wordt daarom weer richting de pitbox geroepen.

23m geleden

17:02

VT2

Hadjar is inmiddels ook op de baan terug te vinden en ziet voor zich Nico Hülkenberg zich vergalopperen in bocht één. Het rondje van de Duitser is daardoor in het putje verdwenen.

25m geleden

17:01

VT2

Het zijn de Audi's die als eerste de baan opgaan. Gevolgd door Colapinto, Gasly, Lawson en Hamillton.

26m geleden

17:00

VT2

Het licht is op groen gegaan en we zijn onderweg op de Red Bull Ring voor VT2.

29m geleden

16:57

VT2

De coureurs zijn er klaar voor.

30m geleden

16:56

VT2

De tweede vrije training staat op het punt van beginnen. Het is momenteel 31,6 graden rondom de Red Bull Ring en het circuit is iets koeler dan tijdens VT1, met 49,1 graden Celsius.

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