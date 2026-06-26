LIVE | VT2 GP Oostenrijk: Kan Red Bull het gat richting Mercedes dichten?

Welkom bij dit liveblog over de tweede vrije training op de Red Bull Ring. Mercedes is sterk uit de startblokken gekomen en ook McLaren lijkt de snelheid te pakken te hebben. Red Bull pakt dan weer flink uit met de nieuwe updates en daarmee stond Max Verstappen op P4. Wat gaat de tweede training in Oostenrijk ons brengen? Volg het live via ons liveblog.

LIVE | Tweede vrije training Grand Prix van Oostenrijk Sorteer op: Laatste Oudste VT2 Lando Norris verremt zich in bocht drie. Dat gebeurde tijdens de eerste training ook bij diverse coureurs. Het rempunt lijkt moeilijk te vinden te zijn. VT2 Het veld lijkt zich momenteel te concentreren op de longruns. Norris, op P1, is namelijk niet meer aan het verbeteren en bijna het hele veld heeft voor de gele banden gekozen, behalve de twee Audi’s, Colapinto en Ocon. VT2 Leclerc, die tijdens VT1 moest toekijken, zet zojuist de zevende tijd neer met een 1:09.320. VT2 De VSC is opgeheven en de coureurs kunnen weer voluit gaan tijdens VT2. VT2 De VSC hangt nog uit. Dit is de tussenstand na een kwartier in VT2: 1. NOR – 1:08.000

2. PIA – +0.249

3. ANT – +0.342

4. HAM – +0.950

5. HAD – +1.135

6. VER – +1.272

7. LAW – +1.505

8. HUL – +1.807

9. GAS – +2.015

10. BEA – +2.095

11. BOR – +2.198

12. LEC – +2.259

13. COL – +2.262

14. SAI – +2.977

15. BOT – +3.307

16. OCO – +3.919

17. ALO – +4.411

18. STR – +4.747

19. ALB – +44.023

20. PER – PIT

21. LIN – PIT

22. RUS – PIT VT2 Pérez is na zijn DNF in VT1 weer op de baan terug te vinden, maar staat nu opnieuw stil op de baan in bocht zes! Het probleem is weer teruggekeerd en de VCS is door de wedstrijdleiding uitgevaardigd. VT2 Verstappen meldt aan 'GP' dat hij niet blij is met de zitpositie in zijn RB22. Het voelt volgens de Nederlander compleet anders aan dan tijdens de eerste vrije training. VT2 Lando Norris springt naar de snelste tijd met een 1:08.000. Max Verstappen is inmiddels ook op de baan terug te vinden, ondertussen wordt er nog gesleuteld aan de W17 van Mercedes, die nog niet op de baan terug te vinden is. VT2 Ook Oscar Piastri meldt een gebrek aan vermogen. De meeste coureurs rijden met een zogeheten vrijdagmotor, die dus, zoals de naam doet vermoeden, alleen op de vrijdagen wordt ingezet. Het hoeft dus niet per se een probleem voor de rest van het weekend te betekenen. VT2 Alexander Albon meldt dat hij 'no power' heeft en wijst naar zijn Mercedes-krachtbron. De Williams-coureur wordt daarom weer richting de pitbox geroepen. VT2 Hadjar is inmiddels ook op de baan terug te vinden en ziet voor zich Nico Hülkenberg zich vergalopperen in bocht één. Het rondje van de Duitser is daardoor in het putje verdwenen. VT2 Het zijn de Audi's die als eerste de baan opgaan. Gevolgd door Colapinto, Gasly, Lawson en Hamillton. VT2 Het licht is op groen gegaan en we zijn onderweg op de Red Bull Ring voor VT2. VT2 De coureurs zijn er klaar voor. VT2 De tweede vrije training staat op het punt van beginnen. Het is momenteel 31,6 graden rondom de Red Bull Ring en het circuit is iets koeler dan tijdens VT1, met 49,1 graden Celsius. Laad meer

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