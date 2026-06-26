Max Verstappen had het tijdens de tweede vrije training in Oostenrijk kortstondig aan de stok met George Russell. De Nederlander liet er geen misverstand over bestaan en deelde het ‘internationale gebaar van vriendschap uit’ op de Red Bull Ring.

Red Bull is naar de thuisrace afgereisd met een flink updatepakket. Daarmee lijkt het gat nog niet te zijn gedicht naar Mercedes. Zo wist de Nederlander tijdens de tweede vrije training namelijk als vierde op de tijdenlijst te staan en het gat richting Kimi Antonelli op P1 is ongeveer een halve seconde.

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Verstappen deelt middelvinger uit

Tijdens de sessie kwamen Russell en Verstappen elkaar tegen op de Red Bull Ring. Het duo is al niet de grootste vrienden van elkaar en te zien is dat de Engelsman in zijn outlap zat, daar waar Verstappen eraan kwam. Russell gaf eerst meer gas, zodat Verstappen er niet voorbij kon, maar aan de buitenkant van bocht zeven zette Verstappen de RB22 er alsnog langs om er voorbij te gaan en daarbij had hij ook nog een duidelijke boodschap voor zijn collega bij Mercedes. Bekijk hier de beelden.

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