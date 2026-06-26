Volgens Red Bull-teambaas Laurent Mekies hoeven Max Verstappen en Isack Hadjar zich na de vrijdag in Oostenrijk geen zorgen meer te maken over technische problemen. Verstappen kwam tijdens VT1 tot twee keer toe niet uit de pitstraat en Hadjar meldde ook diverse klachten over de Red Bull Ford-motor.

In Oostenrijk wil Red Bull terugslaan, nadat het in de openingsfase van het seizoen geen schijn van kans heeft gehad op overwinningen. Het team heeft daarom het grootste pakket aan updates van het hele jaar meegenomen. Daarnaast is de RB22 flink afgeslankt. Toch moet het team de updates nog optimaliseren, want tijdens de trainingen was het gat ten opzichte van de Mercedessen nog aanzienlijk.

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Softwareproblemen Verstappen

Tegen Sky Sports F1 wijst Mekies naar de opstartproblemen van Verstappen tijdens VT1: "Je bent nooit helemaal voorbereid op dit soort momenten, maar het hoort erbij." De Fransman wijst naar problemen met de software: "Wat Max betreft, hadden we ook een moeilijke start. We hadden problemen met de software, waardoor we in de pitstraat moesten blijven."

Hadjar was niet blij met power unit

Ook bij Hadjar ging het niet van een leien dakje, maar Mekies onthult dat er vlak voor de start van de sessie nog een laatste wijziging werd uitgevoerd: "In het begin hadden we een motorprobleem bij de auto van Isack, vlak voordat de sessie van start ging. We moesten last minute de beslissing nemen om zijn motor te vervangen. Het is nooit ideaal om op het allerlaatste moment nog zo'n ingrijpende wijziging door te voeren. Wanneer dat noodzakelijk is, kan het echter niet anders."

Desondanks stelt Mekies dat de problemen nu zijn verholpen en dat het team aan de slag kan met het optimaliseren: "Alles is nu opgelost. We kunnen ons nu focussen op de vele taken die we nog hebben om ons voor te bereiden op het weekend."

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