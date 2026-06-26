Mekies verwacht geen problemen meer bij Hadjar en Verstappen: "Alles is nu opgelost"
Mekies verwacht geen problemen meer bij Hadjar en Verstappen: "Alles is nu opgelost"Maak ons je Google-favoriet
Volgens Red Bull-teambaas Laurent Mekies hoeven Max Verstappen en Isack Hadjar zich na de vrijdag in Oostenrijk geen zorgen meer te maken over technische problemen. Verstappen kwam tijdens VT1 tot twee keer toe niet uit de pitstraat en Hadjar meldde ook diverse klachten over de Red Bull Ford-motor.
In Oostenrijk wil Red Bull terugslaan, nadat het in de openingsfase van het seizoen geen schijn van kans heeft gehad op overwinningen. Het team heeft daarom het grootste pakket aan updates van het hele jaar meegenomen. Daarnaast is de RB22 flink afgeslankt. Toch moet het team de updates nog optimaliseren, want tijdens de trainingen was het gat ten opzichte van de Mercedessen nog aanzienlijk.
Softwareproblemen Verstappen
Tegen Sky Sports F1 wijst Mekies naar de opstartproblemen van Verstappen tijdens VT1: "Je bent nooit helemaal voorbereid op dit soort momenten, maar het hoort erbij." De Fransman wijst naar problemen met de software: "Wat Max betreft, hadden we ook een moeilijke start. We hadden problemen met de software, waardoor we in de pitstraat moesten blijven."
Hadjar was niet blij met power unit
Ook bij Hadjar ging het niet van een leien dakje, maar Mekies onthult dat er vlak voor de start van de sessie nog een laatste wijziging werd uitgevoerd: "In het begin hadden we een motorprobleem bij de auto van Isack, vlak voordat de sessie van start ging. We moesten last minute de beslissing nemen om zijn motor te vervangen. Het is nooit ideaal om op het allerlaatste moment nog zo'n ingrijpende wijziging door te voeren. Wanneer dat noodzakelijk is, kan het echter niet anders."
Desondanks stelt Mekies dat de problemen nu zijn verholpen en dat het team aan de slag kan met het optimaliseren: "Alles is nu opgelost. We kunnen ons nu focussen op de vele taken die we nog hebben om ons voor te bereiden op het weekend."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen nog zoekende in Oostenrijk: "Lastige dag om de juiste balans te vinden"
- 25 minuten geleden
LIVE (gesloten) | VT2 GP Oostenrijk: Kan Red Bull het gat richting Mercedes dichten?
- Vandaag 16:32
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Tung heeft twijfels over updatepakket Red Bull Racing in Oostenrijk
Voormalig Red Bull-kopstuk over F1-toekomst Verstappen: "Met geld voorkom je geen burn-out"
'Red Bull Racing heeft de nieuwe Verstappen al gevonden'
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk
Net binnen
Verstappen nog zoekende in Oostenrijk: "Lastige dag om de juiste balans te vinden"
- 25 minuten geleden
Vermeulen deelt waarschuwing uit: 'Max is niet geboren om mee te doen in het middenveld'
- 1 uur geleden
Mekies verwacht geen problemen meer bij Hadjar en Verstappen: "Alles is nu opgelost"
- 1 uur geleden
Verstappen deelt middelvinger uit aan Russell tijdens VT2
- 2 uur geleden
Antonelli in VT2 wederom de snelste coureur, Verstappen klokt vierde tijd
- 2 uur geleden
Eerste privéjet Max Verstappen 'gekaapt' door zusje Victoria Verstappen
- 3 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: Stroll raakt punten kwijt richting GP Oostenrijk, extra straf voor Colapinto
- 21 juni
Norris spreekt al van Formule 1-pensioen: "Ik wil kinderen en wil hier weg"
- 22 juni
Verstappen krijgt lachers op de hand in perszaal Monaco met advies voor Antonelli
- 7 juni
Hamilton haalt uit: "Er is een reden dat ik zeven wereldkampioenschappen heb"
- 15 juni
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk
- Gisteren 09:29
Antonelli trakteert Kardashian op champagnedouche na ophef over 'gestolen' handdoek
- 9 juni