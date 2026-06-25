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Verstappen, Barcelona

Tung heeft twijfels over updatepakket Red Bull Racing in Oostenrijk

Verstappen, Barcelona — Foto: © IMAGO

Tung heeft twijfels over updatepakket Red Bull Racing in Oostenrijk

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Volgens analist Ho-Pin Tung is het nog maar de vraag of het grote upgradepakket van Red Bull Racing direct resultaat zal boeken tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. De formatie uit Milton Keynes neemt komend weekend flinke updates mee voor de RB22, met als doel om de aansluiting bij de absolute top te hervinden. Hoewel de verwachtingen hooggespannen zijn, plaatst Tung in de Formule 1-podcast De Boordradio van NU.nl zijn kanttekeningen bij de onmiddellijke impact van deze wijzigingen op de Red Bull Ring.

De Oostenrijkse renstal beleeft tot nu toe een moeizaam seizoen. Max Verstappen bezet momenteel slechts de zevende plaats in het wereldkampioenschap met 55 punten, ruim achter klassementsleider Kimi Antonelli van Mercedes. Sinds de race in Miami is er weliswaar progressie geboekt, wat resulteerde in een podiumplaats in Canada en een knappe tweede kwalificatietijd in Monaco, maar in Spanje kon de viervoudig wereldkampioen zich niet mengen in de strijd om de podiumplekken en werd hij vierde. Om het gat met de concurrentie te dichten, was een volgende stap noodzakelijk.

Gewichtsreductie als sleutel

Die stap lijkt nu gezet te worden voor de thuisrace in Spielberg. Het team kampte lange tijd met een auto die te zwaar was, maar de nieuwe onderdelen moeten daar verandering in brengen. Tung benadrukt dat dit het zwaartepunt van de ontwikkeling is. "Ik denk dat één van de belangrijkste dingen van de update waarschijnlijk is dat het gewicht van de auto omlaag gaat", stelt de analist. Dit zou betekenen dat de wagen eindelijk het minimumgewicht van 768 kilogram aantikt. "De auto is nu eindelijk op gewicht, dus op het minimaal toegestane gewicht. En dat is heel erg belangrijk, zeker in Oostenrijk, waar de verschillen de afgelopen jaren echt miniem zijn geweest", voegt hij daaraan toe.

Vreemde eend in de bijt

Toch tempert de voormalig coureur de verwachtingen voor het komende raceweekend, voornamelijk vanwege de karakteristieken van het 4,318 kilometer lange circuit. Omdat de baan relatief kort is en slechts tien bochten telt, is het volgens hem lastig in te schatten hoeveel tijdwinst de lichtere bolide daadwerkelijk oplevert. "Of een upgradepakket dan volledig tot uiting gaat komen, weet je nooit natuurlijk. Maar dit circuit is een beetje een vreemde eend in de bijt", legt Tung uit.

Zijn collega Patrick Moeke suggereerde eerder dat een tegenvallend resultaat in Oostenrijk weleens beslissend zou kunnen zijn voor de rest van het jaar, maar daar wil de Viaplay-analist niet in meegaan. "Ik ben het in ieder geval niet helemaal eens met Moeke. Het seizoen is dan zeker nog niet voorbij. Maar het is zeker belangrijk. In dit stadium van het seizoen zijn alle races belangrijk. Dat is wel duidelijk", besluit Tung

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