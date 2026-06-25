Mocht Max Verstappen besluiten te vertrekken bij Red Bull Racing, moet er gezocht worden naar een opvolger van de viervoudig wereldkampioen. Volgens The Race heeft het team de volgende grote ster echter al in huis.

Verstappen is niet tevreden met hoe het gaat bij Red Bull Racing momenteel, waardoor zijn toekomst onduidelijk is. Ondanks dat de Nederlander een contract heeft tot eind 2028, kan hij vanwege de tegenvallende performance van het team eerder vertrekken. Zowel Red Bull Racing als het kamp van Verstappen willen voor de zomerstop duidelijkheid. Het updatepakket in Oostenrijk zal daarom zomaar eens doorslaggevend kunnen zijn in het besluit van de viervoudig wereldkampioen. Mocht Verstappen besluiten te vertrekken, heeft het team volgens The Race echter niet zoveel te vrezen.

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Indrukwekkend seizoen Lindblad tot nu toe

"Red Bull heeft wellicht de volgende Max Verstappen gevonden", schrijft Gary Anderson namens het medium. "Het is nog heel vroeg in zijn Formule 1-carriere, maar wat ik tot nu toe van Arvid Lindblad heb gezien dit seizoen, is ontzettend indrukwekkend. Wat opvalt, is hoe hij in alle rust zijn werk heeft gedaan en vanaf het begin de indruk heeft gewekt dat hij thuishoort op dit niveau. Dat begon al bij zijn Formule 1-debuut in de Grand Prix van Australië, waar hij als achtste finishte. Wanneer hij een probleemloos weekend heeft, heeft hij laten zien dat hij kan presteren. Een weekend als dat in Barcelona liet zijn snelheid zien, ook al zorgde een probleem met de inzet van zijn energiesysteem in Q2 ervoor dat zijn resultaten niet overeenkwamen met zijn werkelijke tempo. Hij oogt volledig op zijn plaats in de Formule 1, tot het punt waarop je jezelf eraan moet herinneren dat hij pas 18 jaar oud is en bezig is aan zijn eerste seizoen."

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Parallelen met Verstappen

Anderson vervolgt: "Wat hij laat zien, is deels onderbelicht gebleven door wat Kimi Antonelli vooraan het veld presteert. Lindblad beschikt slechts over materiaal uit de middenmoot en heeft weekenden gehad waarin problemen hem terugwierpen, zoals de uitval vroeg in de enige vrije training in China en wat er in Barcelona gebeurde. Daardoor springen zijn resultaten minder in het oog dan zijn prestaties eigenlijk verdienen.Hij heeft een compromisloze instelling en juist dat heeft mijn aandacht getrokken. Snelheid alleen is niet genoeg; wie in de Formule 1 meer wil zijn dan een degelijke coureur, moet ook die mentaliteit bezitten. In dat opzicht zijn er parallellen met de manier waarop Max Verstappen zich in 2015 direct liet gelden bij Scuderia Toro Rosso en vanaf zijn eerste races zijn talent tentoonspreidde."

"Dat betekent niet dat hij nu al in de buurt komt van Verstappens niveau. Met slechts zeven Formule 1-races achter zijn naam staat hij nog aan het begin van zijn ontwikkeling. Toch zou het geen verrassing zijn als hij gedurende het seizoen grote stappen zet en steeds vaker snelheid weet om te zetten in sterke, constante resultaten."

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