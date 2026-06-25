Volgens voormalig Formule 1-wereldkampioen Damon Hill is het nog maar de vraag of coureurs daadwerkelijk genieten van een langdurige periode van dominantie in de sport. De analist stelt dat Max Verstappen waarschijnlijk meer voldoening haalt uit echte competitie dan uit een reeks eenvoudige overwinningen. Dat laat de Brit weten in de Stay on Track-podcast.

Waar de coureur van Red Bull Racing in 2023 nog negentien van de tweeëntwintig races wist te winnen en de sport volledig in zijn greep had, ziet het huidige seizoen er compleet anders uit. Momenteel worstelt de Nederlander met de performance van de RB22 en bezet hij de zevende plaats in het kampioenschap. De macht is inmiddels overgenomen door Mercedes, dat zes van de eerste zeven Grands Prix winnend afsloot.

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Zoeken naar de limiet

In de podcast wordt Hill gevraagd naar de verhouding tussen de invloed van de coureur en de snelheid van de auto. De wereldkampioen van 1996 gebruikt daarvoor een opvallende vergelijking. "Het is een beetje alsof je een ballon opblaast", stelt Hill. "Op het begin is het makkelijk om erin te blazen, maar zodra je bij de limieten van de ballon komt, dan wordt het steeds moeilijker om er extra lucht in te brengen", aldus de voormalig coureur.

Wiel aan wiel

Hill trekt die vergelijking vervolgens door naar de situatie van Verstappen, die destijds als eerste rijder zonder noemenswaardige interne concurrentie domineerde. Hoewel de fans van Red Bull daarvan genoten, vermoedt de analist dat de rijder zelf liever strijd levert. "Ik denk dat Max het gevoel had dat hij wat meer competitie zou willen hebben", legt hij uit. "Hij vindt het leuk om tegen bijvoorbeeld Kimi of zo te komen. Een beetje wiel aan wiel. Hij laat ons dan zien wie hij is en wat hij kan. En daar houden we van", besluit Hill.

Nieuwe verhoudingen

Dat wiel-aan-wiel-gevecht met Kimi Antonelli is momenteel echter lastig te realiseren. De negentienjarige Italiaan domineert het wereldkampioenschap namens Mercedes en won dit jaar al vijf races. Lewis Hamilton is in dienst van Ferrari de voornaamste uitdager met een achterstand van 41 punten, terwijl Verstappen nog wacht op zijn eerste zege van het seizoen. Met een zevende plaats in de puntenstand hoopt het kamp-Verstappen op beterschap tijdens de aanstaande Grand Prix van Oostenrijk, waar Red Bull een groot updatepakket op de auto introduceert.

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