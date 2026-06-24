Juan Pablo Montoya denkt dat Red Bull Racing een flinke stap gaat zetten met het naderende updatepakket, maar dat het niet voldoende om Max Verstappen terug in de titelstrijd te brengen. De Colombiaan verwacht dat de renstal veel tijd zal winnen door gewichtsbesparing, maar waarschuwt dat de concurrentie ook niet stilzit.

Red Bull introduceert komend weekend tijdens de Grand Prix van Oostenrijk een omvangrijk pakket aan nieuwe onderdelen voor de RB22. De bolide kampte eerder dit seizoen met een overgewicht van naar schatting tien tot dertien kilogram. Dat heeft mede geresulteerd in een teleurstellende zevende plaats voor Verstappen in het huidige wereldkampioenschap, dat momenteel wordt aangevoerd door Mercedes-coureur Kimi Antonelli.

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Combinatie van factoren op de Red Bull Ring

Montoya kijkt uit naar het raceweekend in Spielberg, waar de lay-out van het circuit goed zou moeten passen bij de kwaliteiten van de auto. "Red Bull komt met upgrades en eindelijk zullen ze een auto hebben die op het juiste gewicht is", stelt de analist tegenover BetVictor. "We weten dat ze de beste krachtbron hebben. Die twee dingen, gecombineerd met de Red Bull Ring, gaan het interessant maken, want de Red Bull Ring bestaat uit lange rechte stukken en aanremmen." Volgens de oud-coureur kan het aanpassen van het bodywork en de voorvleugel zomaar zes of zeven kilo schelen, wat direct twee of drie tienden per ronde oplevert. "En als je daar nog een paar tienden aan downforce bovenop legt, zie je ineens een Red Bull die een halve seconde per ronde sneller is", legt hij uit. "Dan zitten ze in het juiste window".

Geen comeback voor Verstappen

Ondanks het verwachte tijdsgewin is de Colombiaan somber gestemd over de titelkansen van de Nederlander. "Dat gezegd hebbende, denk ik niet dat ze dichtbij genoeg zitten voor Max Verstappen om een comeback te maken", klinkt het stellig. De concurrentie, waaronder het momenteel dominante Mercedes en Ferrari, ontwikkelt de auto's immers ook in hoog tempo door. "Het probleem is dat je al die upgrades meeneemt en op gelijke hoogte komt met de rest, maar dan zet iedereen weer een volgende stap en loop je nog steeds achter." Waar het chassis dit seizoen te wensen overlaat, is Montoya wel diep onder de indruk van de Red Bull Powertrains-motor. De krachtbron wordt door de autosportbond FIA momenteel geclassificeerd als de sterkste verbrandingsmotor van het veld. "Red Bull is geweldig geweest met hun motoren en wat ze hebben weten te bereiken", vervolgt de analist. Hij vindt de prestatie van het team ongekend, zeker in vergelijking met de gevestigde orde. "Het is bizar als je erover nadenkt", stelt Montoya. "Mercedes en Ferrari maken al decennia lang Formule 1-motoren. En Red Bull komt met eentje die de beste is."

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