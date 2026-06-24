Tost heeft hoge verwachtingen van updatepakket Red Bull: "Max gaat sterke prestatie leveren"
Tost heeft hoge verwachtingen van updatepakket Red Bull: "Max gaat sterke prestatie leveren"
Volgens Red Bull-adviseur Franz Tost gaat de Oostenrijkse renstal het gat met de concurrentie dichten dankzij een grote update voor de Grand Prix van Oostenrijk. De voormalig teambaas stelt dat het team van Max Verstappen een inhaalslag moet maken, maar spreekt het volste vertrouwen uit in de nieuwe ontwikkelingen. Dat laat de Oostenrijker weten in gesprek met Krone Zeitung.
Dat Red Bull Racing met een flink updatepakket naar Spielberg afreist, is inmiddels geen geheim meer. De RB22 kampte in de eerste zeven races van het seizoen met overgewicht, maar is nu naar verluidt eindelijk op het minimumgewicht van 768 kilogram gebracht. Deze gewichtsreductie, gecombineerd met aerodynamische aanpassingen aan de voorzijde, moet de auto competitiever maken. Dat is hard nodig, aangezien Verstappen momenteel slechts de zevende plaats in het wereldkampioenschap bezet, ver achter Mercedes-koploper Kimi Antonelli.
Verloren tijd en nieuwe updates
Tost, die eind 2023 afscheid nam als teambaas van AlphaTauri en sindsdien als klankbord fungeert, ziet de vooruitgang sinds de race in Miami. "Vergeleken met het begin van het seizoen hebben we vooruitgang geboekt. Nu wordt het interessant om te zien wat de updates teweegbrengen. Ik ben ervan overtuigd dat we het gat verder kunnen dichten", aldus Tost. De achterstand van Red Bull heeft volgens hem een duidelijke oorzaak: het lang doorontwikkelen van de RB21 in de titelstrijd van vorig jaar heeft de formatie kostbare tijd gekost. "In de Formule 1 kun je veel dingen kopen, maar geen tijd", legt de voormalig teambaas uit.
Verwachtingen voor thuisrace
De nieuwe reglementencyclus die dit jaar is ingegaan, biedt de renstal de kans om flinke stappen te zetten. Voor de aankomende race op de Red Bull Ring, waar Verstappen in zijn carrière in totaal al vijf overwinningen behaalde, zijn de verwachtingen dan ook hooggespannen. Tost rekent op een goed resultaat. "Max Verstappen heeft hier bijzonder goede herinneringen met vier Grand Prix-overwinningen, inclusief de steun van het 'Oranje Leger'. Ik verwacht van hem een sterke prestatie", verklaart de adviseur.
Onzekerheid over 2027
Dat de updates van teambaas Laurent Mekies en zijn manschappen moeten werken, is niet alleen cruciaal voor de huidige jaargang, maar ook voor de langere termijn. De toekomst van Verstappen bij het team voor 2027 is namelijk nog onzeker. Hoewel de Nederlander een contract heeft tot en met 2028, bevat deze verbintenis een prestatieclausule waardoor hij mogelijk kan vertrekken als hij voor de zomerstop niet in de top twee van het kampioenschap staat. Omdat de coureur momenteel niet mee kan vechten om de overwinningen, zal de wagen snel competitiever moeten worden om hem aan boord te houden.
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