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Verstappen, Red Bull, socials

Verstappen over Oostenrijk: 'Spannend hoeveel tijd dit nieuwe pakket oplevert'

Verstappen, Red Bull, socials — Foto: © IMAGO

Verstappen over Oostenrijk: 'Spannend hoeveel tijd dit nieuwe pakket oplevert'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Max Verstappen kijkt met veel verwachting uit naar de aankomende Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring. De coureur van Oracle Red Bull Racing heeft aangekondigd dat zijn team een nieuw upgradepakket meeneemt naar Spielberg en hoopt daar de nodige rondetijd mee te winnen. Dat laat de Nederlander weten in een vooruitblik op zijn eigen website.

Het raceweekend in de Stiermarkse bergen staat gepland van vrijdag 26 juni tot en met zondag 28 juni. Voor Verstappen komt de thuisrace van zijn team op een belangrijk moment, aangezien hij momenteel met 55 punten de zevende plaats bezet in het wereldkampioenschap. De coureur kende tot dusver een moeizaam seizoen met uitvalbeurten in onder meer China en Monaco, waardoor een goed resultaat op het Oostenrijkse asfalt zeer welkom is.

Thuisrace in Spielberg

Verstappen bewaart warme herinneringen aan de omloop en benadrukt de technische uitdagingen. "Oostenrijk is natuurlijk een thuisrace voor het team", stelt hij. "Ik heb er in het verleden fantastische resultaten geboekt en we hebben er echt mooie herinneringen aan. Het is een heel interessant circuit en alle bochten zijn behoorlijk verschillend, dus het is heel belangrijk om een goede balans in de auto te vinden. Je moet presteren op zowel op hoge als lage snelheid en hebt goede tractie nodig. En met het huidige energiemanagement, is het belangrijk om ook daaraan te werken", aldus de coureur.

Nieuw pakket

Om die gewenste balans te vinden, introduceert de renstal een omvangrijk pakket aan nieuwe onderdelen voor de RB22. De focus van deze updates ligt primair op een aanzienlijke gewichtsvermindering, waarmee het team hoopt het minimumgewicht van 768 kilogram te bereiken. Daarnaast moet het zogeheten afslankpakket de wegligging in zowel snelle als langzame bochten verbeteren, nadat Verstappen tijdens de voorgaande race in Barcelona nog klaagde over de balans. De rijder is benieuwd naar de impact van de updates op het volledig uitverkochte circuit. "We nemen een nieuw pakket mee, dus het is spannend om te zien hoeveel rondetijd dit ons kan opleveren", verklaart de Red Bull-coureur. Naast de technische aanpassingen verschijnt hij ook met een aangepast helmontwerp aan de start. "Ik zal ook mijn Orange Lion-helm dragen in Oostenrijk, België en Hongarije - als eerbetoon aan de fans die me gedurende mijn carrière hebben gesteund. We kijken uit naar de Red Bull Ring", besluit Verstappen.

Verwacht jij dat het nieuwe pakket van Red Bull Racing direct een grote voorsprong oplevert?

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Max Verstappen Red Bull Racing Grand Prix van Oostenrijk

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