Max Verstappen kent een moeizame start van het Formule 1-seizoen door de ingrijpende motorreglementen die dit jaar van kracht zijn geworden. De coureur van Red Bull Racing worstelt met een gebrek aan balans in zijn auto, wat zijn prestaties op de baan aanzienlijk belemmert. Volgens voormalig teambaas Franz Tost is de oorzaak van de huidige vormdip duidelijk: de nieuwe power units ontnemen de viervoudig wereldkampioen zijn belangrijkste wapen.

Waar de Nederlander de afgelopen jaren de sport domineerde, staat hij er momenteel met 55 punten en een zevende plaats in het wereldkampioenschap beduidend minder goed voor. De nieuwe generatie Formule 1-auto's wordt aangedreven door een krachtbron waarbij het vermogen nagenoeg gelijkmatig is verdeeld tussen de verbrandingsmotor en het elektrische systeem. Door de verhoogde capaciteit voor energieterugwinning, die nu op 350 kW ligt, ervaart het team uit Milton Keynes grote problemen met de stabiliteit aan de achterzijde van de RB22. Hierdoor kan de voormalig coureur van Toro Rosso de bochten niet meer op zijn vertrouwde manier aanvallen.

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Energiemanagement belemmert rijstijl

Tost, die in het verleden leidinggaf aan de zusterrenstal van Red Bull, stelt dat het huidige energiemanagement de sterke punten van bepaalde coureurs tenietdoet. "Ik snap de frustratie bij de toprijders wel. Coureurs als Max Verstappen, Lando Norris of Fernando Alonso konden hun sterke punten onder het aanremmen altijd goed benutten", legt de Oostenrijker uit in gesprek met PlanetF1. "Maar als je tien of twintig meter voor het rempunt van je gas moet gaan om de batterij op te laden, dan is dat voordeel verdwenen."

Geen saaie race

Om de problemen rondom het energiemanagement en het zogeheten 'clipping' op de rechte stukken aan te pakken, heeft de FIA inmiddels besloten om de reglementen voor de nabije toekomst aan te passen. Vanaf 2027 wordt de 50/50-verdeling losgelaten en zal de verbrandingsmotor weer een groter aandeel van het totale vermogen leveren, wat in 2028 verder oploopt naar een verhouding van 60/40. Tost juicht de door de autosportfederatie goedgekeurde wijzigingen toe en benadrukt dat deze ontwikkeling zeer positief is. Ondanks de kritiek op de huidige auto's vermaakt de voormalig teambaas zich overigens wel met de actie op de baan. "Ik heb dit seizoen nog geen enkele saaie race gezien", zo besluit Tost.

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