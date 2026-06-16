Na het spektakel in Barcelona gaat het Formule 1-circus in Europa weer door. De volgende stop is op de Red Bull Ring en dat betekent dat de Grand Prix van Oostenrijk op het programma staat.

Het circuit in Spielberg, Stiermarken, werd in 1969 uit de grond gestampt als de Österreichring. Het jaar erop begon ook de Formule 1 ernaartoe te reizen en deed dat tot en met 1987. Er kwam een tweede stint van 1997 tot en met 2003 op een iets aangepaste layout met een nieuwe naam, namelijk de A1-Ring. Na die periode werd er wederom hier en daar wat verbouwd, totdat Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz het uiteindelijk opkocht en het circuit vanaf 2011 weer opende. De race op de Red Bull Ring, zoals het vandaag de dag heet, is vanaf 2014 dan ook weer vaste prik op de Formule 1-kalender.

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Red Bull Ring

Het thuiscircuit van Red Bull Racing is 4,318 kilometer lang en telt tien bochten. Het ronderecord staat op naam van Oscar Piastri uit 2025 met een 1:07.924. Volgende week zondag worden er in totaal 71 ronden afgelegd, waarmee er een totale raceafstand van 307 kilometer wordt afgelegd. Voor veel oranje fans is het ook een populaire locatie; de afgelopen jaren zijn er veelvuldig hordes fans van Max Verstappen naar het circuit afgereisd. De Nederlander heeft de thuisrace van het team dan ook vier keer weten te winnen.

Tijdschema Grand Prix van Oostenrijk

Het raceweekend in Oostenrijk wordt op vrijdag 26 juni gestart met de eerste vrije training, die om 13:30 uur op de planning staat. Om 17:00 uur vindt vervolgens de tweede trainingssessie plaats. Op zaterdag 27 juni wordt om 12:30 uur nog een laatste keer geoefend, waarna om 16:00 uur de kwalificatie op de Red Bull Ring van start gaat. Die sessie bepaalt uiteindelijk de startvolgorde voor de Grand Prix van Oostenrijk, die zondag 28 juni om 15:00 uur van start gaat.

Vrijdag 26 juni

13:30 uur: eerste vrije training

17:00 uur: tweede vrije training

Zaterdag 27 juni

12:30 uur: derde vrije training

16:00 uur: kwalificatie

Zondag 28 juni

15:00 uur: Grand Prix van Oostenrijk

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