Russell geknakt door teamgenoot Antonelli? 'Dat is wel duidelijk toch?'
Russell geknakt door teamgenoot Antonelli? 'Dat is wel duidelijk toch?'Maak ons je Google-favoriet
Kimi Antonelli heeft de leiding in het kampioenschap stevig te pakken en daarmee de druk op teamgenoot George Russell vergroot. De Engelsman stelde eerder al dat hij simpelweg het gevoel met de wagen mist, maar in de GPFans Raceteam-podcast wijzen Sebastiaan Kissing en redacteur Remy Ramjiawan op de nodige druk die Russell zichzelf heeft opgelegd.
Russell sloot in 2022 aan bij Mercedes en had toen te kampen met een auto waarmee niet om de zeges kon worden geknokt. Pas dit seizoen hebben de Zilverpijlen een wagen gebouwd die aanspraak kan maken op de wereldtitel. Toch is het niet Russell, maar teamgenoot Antonelli die de kastanjes uit het vuur weet te slepen en het is aan Russell om het gat richting zijn teamgenoot te dichten.
Antonelli VS Russell
Kissing ziet dat Antonelli simpelweg geniet van wat hij doet en het zichzelf daarbij vooral niet te lastig wil maken: "Antonelli gaat er heel ‘bleu’ in en Russell heeft alles uitgeprint en zijn huiswerk gedaan. Volgens mij stapt Antonelli gewoon in en heeft hij zoiets van: 'We gaan gewoon ons ding doen.'" Ramjiawan vraagt zich af hoe dat zich verhoudt tot Russell: "Maar zeg je nu dat Russell te veel aan het overdenken is?" Dat is volgens Kissing inderdaad het geval: "Ja honderd procent, dat is wel duidelijk, toch?"
Ramjiawan sluit niet uit dat het doornemen van allerlei statistieken simpelweg de voorbereiding van Russell op een raceweekend is, maar ziet ook dat de druk bij Russell ligt: "Maar je hebt helemaal gelijk. Antonelli is denk ik vrijer in zijn hoofd en Russell heeft dit seizoen bestempeld: 'Oké, nu hebben we de auto, nu móét ik het laten zien', terwijl Antonelli denkt: 'Nou, ik ben gewoon heel snel in deze auto, lekker!'"
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