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Norris in Canada

Norris waarschuwt fans voor naderende hitte: 'Blijf gehydrateerd'

Norris in Canada — Foto: © IMAGO
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Norris waarschuwt fans voor naderende hitte: 'Blijf gehydrateerd'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Regerend wereldkampioen Lando Norris heeft via de sociale kanalen van zijn team een waarschuwende boodschap gedeeld met zijn fans. Met de naderende hittegolf in het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa drukt de coureur zijn aanhang op het hart om goed voor zichzelf te zorgen.

In de beelden, die zijn geplaatst door het officiële account van McLaren, is te zien hoe de Brit met een handventilator de hoge temperaturen probeert te trotseren. "Het is een belangrijke week in het Verenigd Koninkrijk, het is een belangrijke week in Europa", begint Norris zijn verhaal. "Het gaat ontzettend heet worden", benadrukt hij. Vervolgens deelt de nummer vijf uit de huidige WK-stand zijn persoonlijke tips om de warmte door te komen. "Blijf gehydrateerd. Smeer je in met zonnebrandcrème, blijf uit de zon. Misschien een klein beetje zonnen en daarna weer uit de zon blijven", adviseert de coureur.

Ventilator

Terwijl de temperaturen oplopen, maakt de Formule 1-paddock zich op voor een belangrijk deel van het seizoen. Binnenkort staat namelijk de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring op het programma. Voor Norris, die vorig jaar de wereldtitel wist te veroveren, is het zaak om de aansluiting bij de top te behouden. De regerend kampioen staat momenteel op de vijfde plaats in het rijdersklassement met 73 punten, achter koploper Andrea Kimi Antonelli. Ondanks de hitte lijkt de sfeer er bij de coureur goed in te zitten. "Verder heb ik een geweldige week", vervolgt hij zijn boodschap aan de zogeheten 'Papaya Fam'. "Pak je ventilator, want ik kook", stelt hij met het draaiende apparaatje in zijn hand. Norris sluit zijn video in ieder geval af met een duidelijk devies: "Doe de goede dingen. Pas op jezelf", aldus de Brit.

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