De internationale autosportbond wil een streep zetten door de omstreden diffuser-extensies van Mercedes. Na weken van technisch getouwtrek met concurrent Ferrari heeft de FIA geoordeeld dat de aanpassingen op de W17 in strijd zijn met de reglementen en werkt men aan een verbod op de diffuser wil opleggen.

De discussie laaide op tijdens het raceweekend in Canada, waar Mercedes een innovatief, gekarteld profiel langs de bovenrand van de diffuser introduceerde. Dit zogeheten 'mouse hole'-ontwerp trok direct de aandacht van de concurrentie. Ferrari diende vervolgens een officieel verzoek tot verduidelijking in bij de autosportfederatie. De Italiaanse formatie had tijdens de wintertests in Bahrein namelijk een vergelijkbaar concept getest, maar zag dit destijds door de regelgevers worden afgekeurd. De controverse draaide primair om de vraag of de specifieke geometrische vormen de diffuser effectief verlengden voor aerodynamisch gewin.

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Verbod

Volgens het Italiaanse Autoracer zou de FIA nu neigen naar een verbod: de basisoplossing van het team uit Brackley valt binnen de kaders, maar de specifieke uitvoering die in Montreal werd gebruikt zou illegaal zijn. Hoewel Mercedes naar verluidt nog heeft geprobeerd om uitstel te krijgen tot de Britse Grand Prix, lonkt er nu zelfs een onmiddellijk verbod voor het raceweekend in Spielberg. Dit betekent dat de monteurs de auto's van Kimi Antonelli en George Russell voor de start van de eerste vrije training op de Red Bull Ring, aanstaande vrijdag, flink aan het werk moeten.

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