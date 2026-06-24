Tijdens de recente uitzending van het Ziggo Sport Race Café is de discussie opgelaaid over de vraag of Charles Leclerc momenteel wordt overschat. Nu teamgenoot Lewis Hamilton de overhand lijkt te hebben bij Ferrari, vraagt presentatrice Shelly Sterk zich af of de Monegask tekortschiet als absolute kopman. Autosportjournalist Rick Winkelman deelt die zorgen en stelt dat de 28-jarige coureur constanter moet worden om daadwerkelijk voor een wereldtitel te kunnen vechten.

De positie van de meervoudig racewinnaar staat ter discussie, ondanks dat hij begin juni zijn toekomst voor meerdere jaren aan de Italiaanse renstal verbond. In het huidige wereldkampioenschap bezet hij met 75 punten de derde plaats, vlak achter zijn Britse teamgenoot. Hamilton klom onlangs naar de tweede plek na een overwinning in Barcelona en lijkt de nieuwe generatie bolides steeds beter onder de knie te krijgen. Sterk opende het debat dan ook scherp door te stellen dat de huidige nummer drie van het kampioenschap, ondanks zijn nieuwe contract, momenteel "eigenlijk niet echt presteert."

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Zorgen

Winkelman kan zich goed vinden in de kritische blik op de 27-voudig polesitter. "Ik vind het wel een goede vraag inderdaad. Als je ziet dat Hamilton nu een beetje de macht aan het grijpen is", reageert de analist in het praatprogramma. Hoewel het seizoen nog relatief jong is, ziet hij de dynamiek in Maranello veranderen. "Dan zou ik me, als Leclerc zijnde, wel een beetje zorgen gaan maken. Hij zit natuurlijk al heel zijn raceleven ongeveer bij Ferrari, dus zij gaan hem heus niet wegsturen of het moeilijk maken, dat kan ook niet contractueel gezien. Maar zijn positie is wel anders dan dat die was, eigenlijk voordat Hamilton kwam", aldus Winkelman.

Constanter worden

Daarnaast wijst de autosportkenner op het imago van de op één na meest ervaren Ferrari-coureur uit de geschiedenis. Hoewel zijn snelheid over één ronde onbetwist is, ontbreekt het volgens Jan Lammers aan de foutloosheid die nodig is voor een kampioenschap. "Ik denk wel dat de focus bij Leclerc en dat imago wat hij heeft, dat gewoon over een ronde in de kwalificatie en noem maar op, daar is hij heel goed in. Maar ja, een individuele ronde, daar win je natuurlijk geen kampioenschap mee", vervolgt hij zijn analyse. Om de ultieme stap te zetten, moet er volgens hem nog veel veranderen bij de coureur. "En voor het kampioenschap zit hij toch wel vaak in de hoek waar een beetje pech of een foutje, een dit of een dat zit. En daar moet hij toch wat constanter en foutlozer in gaan worden", besluit Winkelman.

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