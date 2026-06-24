'Mercedes moet auto aanpassen voor Oostenrijk', 'Red Bull maakt coureurbeslissing 2027' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je mee langs het meest opvallende nieuws van de dag. Zo ben jij binnen een paar minuten op de hoogte van alles wat er zich heeft afgespeeld in de wereld van de Formule 1.

Het is één dag voordat het Formule 1-circus neerstrijkt op de Red Bull Ring in de vorm van de mediadag en op de woensdag waren er meer dan genoeg nieuwtjes te melden. Zo zou Red Bull besloten hebben om volgend jaar Nikola Tsolov in de Racing Bulls te posteren, had Johan Derksen een nieuwtjes over Assen en moet het team van Mercedes naar alle waarschijnlijk de diffuser aanpassen richting aankomend weekend in Oostenrijk.

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'Tsolov verzekerd van Formule 1-stoeltje bij Racing Bulls in 2027'

Nikola Tsolov heeft zich verzekerd van een stoeltje in de Formule 1 voor het seizoen van 2027. De Bulgaarse coureur maakt volgens berichten volgend jaar de overstap naar het team van Racing Bulls. Volgens het Spaanse medium SoyMotor is de promotie van het talent uit het Red Bull Junior Team inmiddels in kannen en kruiken. Lees hier het hele artikel over het nieuws rondom Nikola Tsolov.

Assen zet grote stap naar Formule 1 met licentie-aanvraag: 'Zandvoort is oude meuk'

Sportmarketeer Chris Woerts en Johan Derksen stellen dat het TT Circuit Assen de benodigde papieren heeft aangevraagd om in de toekomst de Formule 1 te mogen ontvangen. Woerts vindt dat de Drentse baan qua faciliteiten veel beter is voorbereid op een evenement van deze omvang dan het huidige circuit in de Noord-Hollandse duinen. Lees hier het hele artikel over het nieuws rondom Circuit Assen.

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'Mercedes moet mogelijk diffuser aanpassen voor Oostenrijk: Ferrari wint politieke strijd'

De internationale autosportbond wil een streep zetten door de omstreden diffuser-extensies van Mercedes. Na weken van technisch getouwtrek met concurrent Ferrari heeft de FIA geoordeeld dat de aanpassingen op de W17 in strijd zijn met de reglementen en werkt men aan een verbod op de diffuser wil opleggen. Lees hier het hele artikel over het nieuws rondom Mercedes.

FIA onderzocht wagen Hamilton vlak na overwinning in Spanje

De Ferrari van Lewis Hamilton is na afloop van zijn overwinning in Barcelona onderworpen aan een uitgebreide, willekeurige technische controle door de FIA. Uit een vandaag gepubliceerd document van de autosportbond blijkt dat de wagen van de zevenvoudig wereldkampioen volledig legaal is bevonden. Lees hier het hele artikel over het nieuws rondom de onderzochte wagen van Lewis Hamilton.

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Wolff brengt updates voor Mercedes mee naar Oostenrijk: 'Onze achilleshiel'

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft aangekondigd dat zijn renstal aankomend weekend een updatepakket introduceert tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. De ingreep is bedoeld om de recente betrouwbaarheidsproblemen bij de Zilverpijlen aan te pakken. Lees hier het hele artikel over de updates van Mercedes.

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