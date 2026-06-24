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Nikola Tsolov heeft zich verzekerd van een stoeltje in de Formule 1 voor het seizoen van 2027. De Bulgaarse coureur maakt volgens berichten volgend jaar de overstap naar het team van Racing Bulls. Volgens het Spaanse medium SoyMotor is de promotie van het talent uit het Red Bull Junior Team inmiddels in kannen en kruiken.

De coureur, die ook wel bekendstaat als 'The Bulgarian Lion', is momenteel bezig aan een sterk debuutjaar in de Formule 2. Namens Campos Racing strijdt de rijder mee om de titel en bezet hij de tweede plaats in het kampioenschap, met een achterstand van slechts zes punten op de leider. Eerder dit jaar wist Tsolov al drie overwinningen te boeken, waaronder de hoofdrace in Australië en de sprintrace in Miami. Ook in Barcelona leek hij recent als tweede te eindigen, al werd dit na een tijdstraf omgezet in een vierde positie. Met deze prestaties helpt de voormalig kampioen van de Spaanse Formule 4 zijn werkgever Campos Racing momenteel aan de leiding in het teamklassement. Vorig jaar eindigde de belofte nog als tweede in het Formule 3-kampioenschap.

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Verstappen bezorgt spanning

De aanstaande promotie van Tsolov vindt plaats tegen de achtergrond van de aanhoudende onrust op de coureursmarkt. Bij het zusterteam Red Bull Racing sprak Max Verstappen vorige week tijdens een bijeenkomst met de leiding uit dat zijn continuïteit voor 2027 nog niet gegarandeerd is. De renstal, die tegenwoordig onder leiding staat van Laurent Mekies en met eigen Red Bull Ford-motoren rijdt, hoopt de Nederlander in Oostenrijk te overtuigen met een omvangrijk pakket aan updates. Verstappen deelt de garage dit jaar met debutant Isack Hadjar en staat momenteel op een ongebruikelijke zevende plaats in de WK-stand.

Tsolov krijgt de voorkeur

Bij Racing Bulls rijden dit seizoen de ervaren Liam Lawson en de Britse debutant Arvid Lindblad. De formatie bezet momenteel de zesde plaats in het constructeurskampioenschap. Hoewel Ayumu Iwasa recent nog in actie kwam tijdens een eerste vrije training in de RB22, wordt Tsolov intern gezien als de beste optie binnen de academie. De leiding van het team is van mening dat de Bulgaar op dit moment het best is voorbereid op de definitieve stap naar de koningsklasse van de autosport. Mocht Verstappen blijven, zal Lawson het veld moeten ruimen. Mocht Verstappen vertrekken, zijn er andere opties die op tafel liggen.