close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Laurent Mekies, Red Bull Racing, generic, 2026, Monaco

'Tsolov verzekerd van Formule 1-stoeltje bij Racing Bulls in 2027'

Laurent Mekies, Red Bull Racing, generic, 2026, Monaco — Foto: © IMAGO

'Tsolov verzekerd van Formule 1-stoeltje bij Racing Bulls in 2027'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Nikola Tsolov heeft zich verzekerd van een stoeltje in de Formule 1 voor het seizoen van 2027. De Bulgaarse coureur maakt volgens berichten volgend jaar de overstap naar het team van Racing Bulls. Volgens het Spaanse medium SoyMotor is de promotie van het talent uit het Red Bull Junior Team inmiddels in kannen en kruiken.

De coureur, die ook wel bekendstaat als 'The Bulgarian Lion', is momenteel bezig aan een sterk debuutjaar in de Formule 2. Namens Campos Racing strijdt de rijder mee om de titel en bezet hij de tweede plaats in het kampioenschap, met een achterstand van slechts zes punten op de leider. Eerder dit jaar wist Tsolov al drie overwinningen te boeken, waaronder de hoofdrace in Australië en de sprintrace in Miami. Ook in Barcelona leek hij recent als tweede te eindigen, al werd dit na een tijdstraf omgezet in een vierde positie. Met deze prestaties helpt de voormalig kampioen van de Spaanse Formule 4 zijn werkgever Campos Racing momenteel aan de leiding in het teamklassement. Vorig jaar eindigde de belofte nog als tweede in het Formule 3-kampioenschap.

Verstappen bezorgt spanning

De aanstaande promotie van Tsolov vindt plaats tegen de achtergrond van de aanhoudende onrust op de coureursmarkt. Bij het zusterteam Red Bull Racing sprak Max Verstappen vorige week tijdens een bijeenkomst met de leiding uit dat zijn continuïteit voor 2027 nog niet gegarandeerd is. De renstal, die tegenwoordig onder leiding staat van Laurent Mekies en met eigen Red Bull Ford-motoren rijdt, hoopt de Nederlander in Oostenrijk te overtuigen met een omvangrijk pakket aan updates. Verstappen deelt de garage dit jaar met debutant Isack Hadjar en staat momenteel op een ongebruikelijke zevende plaats in de WK-stand.

Tsolov krijgt de voorkeur

Bij Racing Bulls rijden dit seizoen de ervaren Liam Lawson en de Britse debutant Arvid Lindblad. De formatie bezet momenteel de zesde plaats in het constructeurskampioenschap. Hoewel Ayumu Iwasa recent nog in actie kwam tijdens een eerste vrije training in de RB22, wordt Tsolov intern gezien als de beste optie binnen de academie. De leiding van het team is van mening dat de Bulgaar op dit moment het best is voorbereid op de definitieve stap naar de koningsklasse van de autosport. Mocht Verstappen blijven, zal Lawson het veld moeten ruimen. Mocht Verstappen vertrekken, zijn er andere opties die op tafel liggen.

Vind jij Nikola Tsolov op basis van zijn prestaties in de F2 een terechte keuze voor de Formule 1?

130 stemmen

Gerelateerd

Red Bull Racing Nikola Tsolov

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Tost heeft hoge verwachtingen van updatepakket Red Bull: "Max gaat sterke prestatie leveren"

Tost heeft hoge verwachtingen van updatepakket Red Bull: "Max gaat sterke prestatie leveren"

  • 3 uur geleden
  • 2
'Red Bull brengt grote update in Oostenrijk: RB22 eindelijk op streefgewicht'

'Red Bull brengt grote update in Oostenrijk: RB22 eindelijk op streefgewicht'

  • Gisteren 11:35
  • 5
Verstappen gaat eerlijk in op 'geheim' bezoek aan Red Bull-hoofdkwartier in Salzburg

Verstappen gaat eerlijk in op 'geheim' bezoek aan Red Bull-hoofdkwartier in Salzburg

  • Gisteren 06:59
  • 8
VIDEO | Verstappen wacht op antwoord van Red Bull in Oostenrijk | GPFans Special Video

VIDEO | Verstappen wacht op antwoord van Red Bull in Oostenrijk | GPFans Special

  • Gisteren 19:32
Marko verwacht veel van updatepakket Red Bull Oostenrijk: "Kan vijf tienden opleveren"

Marko verwacht veel van updatepakket Red Bull Oostenrijk: "Kan vijf tienden opleveren"

  • Gisteren 17:44
Twijfels over nieuwe onderdelen voor Verstappen: 'Updates pakken niet altijd goed uit'

Twijfels over nieuwe onderdelen voor Verstappen: 'Updates pakken niet altijd goed uit'

  • Gisteren 15:34

Net binnen

09:45
Smedley over impact Hamilton: 'Zou een Schumacher-verhaal kunnen worden'
07:56
Gaat Ferrari ingrijpen bij Hamilton en Leclerc? 'Denk jij dat Vasseur dát nu nog toelaat?'
06:59
Tost heeft hoge verwachtingen van updatepakket Red Bull: "Max gaat sterke prestatie leveren"
23-6
Recap
Cruciaal nieuws voor Verstappen uit Red Bull-fabriek, FIA heeft slecht nieuws voor Nederlander | GPFans Recap
23-6
Antonelli wil niet vergeleken worden met Senna: "Ik kom nog maar net kijken"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Tost heeft hoge verwachtingen van updatepakket Red Bull: "Max gaat sterke prestatie leveren" Max Verstappen

Tost heeft hoge verwachtingen van updatepakket Red Bull: "Max gaat sterke prestatie leveren"

3 uur geleden 2
Cruciaal nieuws voor Verstappen uit Red Bull-fabriek, FIA heeft slecht nieuws voor Nederlander | GPFans Recap Recap

Cruciaal nieuws voor Verstappen uit Red Bull-fabriek, FIA heeft slecht nieuws voor Nederlander | GPFans Recap

Gisteren 21:44
FIA kondigt per direct reglementswijzigingen aan voor huidig Formule 1-seizoen F1-reglementen

FIA kondigt per direct reglementswijzigingen aan voor huidig Formule 1-seizoen

Gisteren 16:20 4
FIA neemt defintief besluit over aanpassingen aan Formule 1-motoren vanaf 2027 F1-motoren

FIA neemt defintief besluit over aanpassingen aan Formule 1-motoren vanaf 2027

Gisteren 12:55 2
Ontdek het op Google Play
x