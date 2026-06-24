FIA onderzocht wagen Hamilton vlak na overwinning in Spanje
FIA onderzocht wagen Hamilton vlak na overwinning in SpanjeMaak ons je Google-favoriet
De Ferrari van Lewis Hamilton is na afloop van zijn overwinning in Barcelona onderworpen aan een uitgebreide, willekeurige technische controle door de FIA. Uit een vandaag gepubliceerd document van de autosportbond blijkt dat de wagen van de zevenvoudig wereldkampioen volledig legaal is bevonden.
De technische gedelegeerde van de Formule 1, Jo Bauer, bracht het keuringsrapport vanmiddag naar buiten in de aanloop naar het raceweekend in Oostenrijk. Wagen nummer 44 werd na de Spaanse Grand Prix willekeurig geselecteerd uit de top tien voor deze diepgaande fysieke inspectie. De focus van Bauer lag hierbij specifiek op het remsysteem aan de achterkant van de auto. Zowel de hardware als de bijbehorende elektronica en software voor de remcontrole zijn grondig geanalyseerd. Alle geïnspecteerde componenten voldeden aan de technische reglementen van de Formule 1.
Historische mijlpaal
Voor Hamilton betekende de race op het Circuit de Barcelona-Catalunya een historische mijlpaal in zijn loopbaan. De coureur behaalde op 14 juni 2026 namelijk zijn allereerste zege in dienst van Scuderia Ferrari. In een strategisch sterke wedstrijd wist hij George Russell en Norris achter zich te houden, mede dankzij een gunstig getimede virtual safety car. De overwinning onderstreepte de status van de routinier als serieuze titelkandidaat voor het lopende wereldkampioenschap. .
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