Sportmarketeer Chris Woerts en Johan Derksen stellen dat het TT Circuit Assen de benodigde papieren heeft aangevraagd om in de toekomst de Formule 1 te mogen ontvangen. Woerts vindt dat de Drentse baan qua faciliteiten veel beter is voorbereid op een evenement van deze omvang dan het huidige circuit in de Noord-Hollandse duinen.

Hoewel het TT Circuit momenteel over een Grade 2-licentie beschikt, onderzoekt de directie de mogelijkheden voor een opwaardering. Volgens Woerts is de locatie er meer dan klaar voor, zeker gezien de massale opkomst bij andere evenementen. "Het wordt komend weekeinde weer een mooi motorfeest bij het TT Circuit Assen, waar meer dan 200.000 mensen worden verwacht en uitkijken naar de MotoGP", aldus de sportmarketeer in Vandaag Inside. Hij stelt dat de stap naar de koningsklasse van de autosport logisch is. "Het circuit heeft ook een Grade One-licentie aangevraagd, waardoor het in de toekomst ook Formule 1-races kan organiseren", vervolgt hij.

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Formule 1 naar Assen?

Johan Derksen sluit zich volledig aan bij de lezing van Woerts en wijst op de inspanningen van sportpromotor Lee van Dam. Van Dam probeert de Formule 1 al langer naar Drenthe te halen en richt zich inmiddels op een rol als officiële reservelocatie voor de FOM. Derksen benadrukt dat de infrastructuur in Assen het grote verschil maakt. "Zandvoort stopt volgend jaar en ze zijn dus bezig om dat naar Assen te halen. In Assen is dat kinderlijk eenvoudig, want de tribunes staan er al. De snelweg ligt langs het circuit. Op tien minuten heb je een station en op twintig minuten heb je een vliegveld. En er hoeft eigenlijk niet meer geïnvesteerd te worden. Ze zijn heel ver om met een plan te komen en de autosport daar naartoe te halen. Ze hebben berekend dat dat 400.000 mensen trekt, omdat ook Duitsland daarop afkomt", legt de analist uit.

Logistiek voordeel in Drenthe

Woerts haakt in: "Je moet een Grade 1 hebben om die F1-licentie te krijgen. Dat is nu aangevraagd. Die gaan ze krijgen, want de paddock is fantastisch. Het is eigenlijk een veel mooier circuit dan die oude meuk in Zandvoort", stelt de sportmarketeer. De situatie in Assen staat volgens Derksen in schril contrast met de logistieke uitdagingen in Zandvoort, waar het contract na de editie van dit jaar afloopt. De voormalig voetballer is kritisch op de manier waarop de kustplaats destijds naar voren is geschoven. "Toen moest Amsterdam Beach gepromoot worden, want die prins was erbij betrokken, die was eigenaar van dat circuit. En er is daar waanzinnig veel geïnvesteerd door de provincie en door Zandvoort. En dat moest daar", blikt Derksen terug. Hij is van mening dat de badplaats fundamenteel ongeschikt is voor de enorme verkeersstromen die bij een Grand Prix komen kijken. "Het kan gewoon niet, want je kunt er met de fiets alleen komen. Met auto's kun je er niet komen. De trein, dat is een boemeltreintje, dat is ook zinloos. Dus ze hebben helemaal de infrastructuur niet om zoiets te organiseren", besluit hij stellig.

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