Red Bull doet in Oostenrijk "een laatste poging" om Verstappen te behouden voor 2027

Red Bull Racing introduceert naar eigen zeggen dit weekend in Oostenrijk het "grootste updatepakket sinds jaren". Het effect hiervan is niet alleen van groot belang voor de sportieve resultaten van het team uit Milton Keynes, maar ook voor de toekomst van Max Verstappen bij de formatie.

Verstappen heeft een contract tot eind 2028 bij Red Bull Racing, maar het is momenteel de vraag of de Nederlander überhaupt in 2027 nog voor het team zal rijden. De renstal is momenteel niet competitief in de kop van het veld, wat ervoor zorgt dat een ontsnappingsclausule in het contract van Verstappen actief wordt. Naar verluidt moet de viervoudig wereldkampioen ten tijde van de zomerstop in de top twee van het wereldkampioenschap staan, anders mag hij vroegtijdig vertrekken. De Limburger staat momenteel met 55 punten op de zevende plaats, waar Kimi Antonelli met 156 punten aan de leiding gaat. Lewis Hamilton bezet met 115 punten de tweede stek in het klassement. Dat die clausule in werking zal treden, kan dus met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aangenomen worden.

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Red Bull en Verstappen willen duidelijkheid

En dus moet Red Bull Racing het over een andere boeg gooien: het team moet Verstappen ervan overtuigen dat men de boel op korte termijn weer op de rit heeft. Het is immers een publiek geheim dat de 28-jarige coureur zeer loyaal is aan het team en het liefst zijn carrière bij Red Bull Racing eindigt. Maar zijn toekomst staat voor het eerst serieus op losse schroeven. Het kamp van Verstappen heeft onlangs laten weten dat men voor de zomerstop een beslissing over volgend jaar wil nemen, maar om bij Red Bull Racing te blijven, moet er wel om overwinningen gevochten kunnen worden. Red Bull Racing zou zelf eveneens voor de zomerstop een antwoord willen hebben, omdat er bij een vertrek van Verstappen een volgende stercoureur aangetrokken moet worden.

Alles of niets op de Red Bull Ring

Het aankomende raceweekend in Oostenrijk zal een grote rol spelen in hoe deze saga zich ontvouwt. Red Bull Racing neemt een bijzonder groot updatepakket mee naar de Red Bull Ring, waarmee de RB22 voor het eerst dit jaar op het minimumgewicht wordt gebracht. Daarnaast worden er tal van aerodynamische updates op de auto gezet. Het team zelf noemt het "het grootste updatepakket sinds jaren", en dat is niet zonder reden: men wil Verstappen aan boord houden. Volgens het Duitse Bild wordt dit pakket dan ook gezien als "de laatste poging" om Verstappen aan boord te houden. Als het effect hiervan tegenvalt, is er immers vrijwel geen tijd meer om voor de zomer nog grote veranderingen door te voeren.

Alhoewel verschillende media inmiddels melden dat zowel Red Bull Racing als het kamp van Verstappen voor de zomerstop duidelijkheid willen, loopt de ontsnappingsclausule van Verstappen volgens Blick tot de Grand Prix van oktober. Contractueel gezien zou de viervoudig wereldkampioen dus vanaf augustus tot en met oktober de tijd hebben om zijn vertrek aan te kondigen.

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