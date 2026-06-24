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Teambaas van Mercedes op Monza

Wolff brengt updates voor Mercedes mee naar Oostenrijk: 'Onze achilleshiel'

Teambaas van Mercedes op Monza — Foto: © IMAGO

Wolff brengt updates voor Mercedes mee naar Oostenrijk: 'Onze achilleshiel'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft aangekondigd dat zijn renstal aankomend weekend een updatepakket introduceert tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. De ingreep is bedoeld om de recente betrouwbaarheidsproblemen bij de Zilverpijlen aan te pakken.

Hoewel Mercedes het seizoen uitstekend begon met overwinningen in de eerste zes races, bleek het raceweekend in Barcelona een pijnlijk kantelpunt. "Barcelona fungeerde als een maatstaf voor onze huidige prestaties en bood, na het winnen van de eerste zes races, een realitycheck", stelt Wolff. De teambaas ziet dat de concurrentie snel terrein heeft gewonnen. "Anderen hebben snel terrein gewonnen en we moeten reageren. We strijden voor beide kampioenschappen, maar moeten verbeteren als we aan het eind van het seizoen als winnaar uit de bus willen komen", aldus de CEO van de Duitse formatie. Momenteel leidt Mercedes het constructeurskampioenschap met 262 punten, terwijl coureur Kimi Antonelli met 156 punten de ranglijst bij de rijders aanvoert.

Betrouwbaarheid

In Canada viel George Russell hierdoor uit vanaf de leidende positie, terwijl Antonelli in Spanje een nulresultaat noteerde na een volledige elektrische uitschakeling. "Onze achilleshiel is tot nu toe de betrouwbaarheid geweest", erkent Wolff. "We hebben de afgelopen races een grote hoeveelheid punten verloren met beide auto's", vervolgt hij. Naar schatting heeft de onbetrouwbaarheid het team al 43 punten gekost. "Als we geen vlekkeloze weekenden afwerken, zullen onze concurrenten daar met plezier van profiteren", waarschuwt de teambaas. "We staan niet stil in onze inspanningen", benadrukt Wolff. "We nemen dit weekend een paar updates mee naar Oostenrijk met een focus op het verbeteren van zowel de prestaties als de betrouwbaarheid", legt hij uit.

Beter weekend

De Grand Prix van Oostenrijk belooft een spannende strijd te worden, waarbij de eerste vrije training op vrijdagmiddag om 13:30 uur Nederlandse tijd van start gaat. Wolff verwacht dat de onderlinge verschillen op het relatief korte circuit minimaal zullen zijn. "De marges zijn krap en zullen rond Spielberg nog krapper zijn gezien de lengte van de ronde", voorspelt de mede-eigenaar van het team. "We moeten een beter weekend afwerken dan in de recente races, maar als we maximaal presteren, dan weten we dat we kunnen strijden voor de overwinning", besluit hij.

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