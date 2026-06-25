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Lewis Hamilton, Ferrari, Imola, 2025

Ferrari geeft duidelijkheid over motorupdate F1-raceweekend Oostenrijk

Lewis Hamilton, Ferrari, Imola, 2025 — Foto: © IMAGO

Ferrari geeft duidelijkheid over motorupdate F1-raceweekend Oostenrijk

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Ferrari introduceert dit weekend tijdens de Grand Prix van Oostenrijk de eerste motorupgrade die is voortgekomen uit het nieuwe ADUO-systeem. Hoewel de verwachtingen rond de Italiaanse renstal hooggespannen zijn na de recente overwinning in Spanje, probeert het team de euforie te temperen. Volgens Enrico Gualtieri, directeur van de motorafdeling, zal de update op zichzelf de krachtsverhoudingen op de grid niet direct veranderen.

Het zogeheten Additional Development and Upgrade Opportunities-mechanisme is dit seizoen in het leven geroepen om de onderlinge verschillen tussen motorfabrikanten te verkleinen. Fabrikanten die een te grote achterstand hebben op de best presterende krachtbron, krijgen extra ruimte voor ontwikkeling en financiële verlichting binnen het budgetplafond. Uit een eerste evaluatie van dit systeem is gebleken dat Ferrari dit jaar recht heeft op twee extra upgrades aan de V6-motor. De renstal uit Maranello neemt de eerste daarvan direct in gebruik op de Red Bull Ring in Spielberg.

Gualtieri benadrukt langetermijnvisie van Ferrari

Ondanks de extra mogelijkheden waakt de motorenchef voor te veel optimisme op de korte termijn. "De update die we naar Spielberg brengen is een relatief kleine en is het resultaat van het werk dat de afgelopen weken is voltooid om verbeteringen van ons ontwikkelingsprogramma naar het circuit te brengen", zo stelt Gualtieri. Volgens hem onderstreept de aanpassing vooral de werklust van het team. "Deze update is geen grote stap en zal op zichzelf de competitieve orde niet veranderen. Wat het wel laat zien, is de houding van het team en onze technische partners: continu pushen en elke kans benutten om ons pakket te verbeteren", aldus de Italiaan. Hij voegt daaraan toe dat er in de fabriek onophoudelijk wordt gewerkt om het maximale uit de extra ADUO-kansen te halen.

De nieuwe motoronderdelen volgen kort op een succesvol raceweekend in Barcelona. Tijdens de Grand Prix van Spanje introduceerde Ferrari al een achtdelig upgradepakket, waarna Lewis Hamilton zijn eerste overwinning voor de Scuderia wist te boeken. Door die zege liep de Brit in op kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli. De Mercedes-coureur viel in de slotfase van de race in Spanje uit met een motorprobleem, waardoor zijn voorsprong op Hamilton is geslonken tot 41 punten. In het constructeurskampioenschap bezet Ferrari momenteel de tweede plaats met 190 punten, achter koploper Mercedes dat op 262 punten staat.

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