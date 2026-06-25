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Credit for photo: Red Bull Content Pool

Russell bevestigt Mercedes-zitje voor 2027: "Het is niet eens een vraagteken"

Credit for photo: Red Bull Content Pool — Foto: © IMAGO
3 reacties

Russell bevestigt Mercedes-zitje voor 2027: "Het is niet eens een vraagteken"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Een overstap van Max Verstappen naar Mercedes is op korte termijn uitgesloten. George Russell maakt in Oostenrijk resoluut een einde aan de geruchten over een mogelijk vertrek en benadrukt dat hij ook komend seizoen voor de Duitse renstal zal uitkomen.

In de Italiaanse media werd onlangs gesuggereerd dat Russell mogelijk plaats zou moeten maken om de deur te openen voor Verstappen, zoals er eigenlijk altijd wel het hele jaar door gezegd wordt dat Verstappen een optie is voor Mercedes. De Nederlander kent natuurlijk momenteel een moeizamer seizoen bij Red Bull Racing onder de nieuwe reglementen en dat zwengelt de geruchten weer verder aan. Russell, die momenteel derde staat in het wereldkampioenschap, stelt echter dat een vertrek absoluut niet aan de orde is. Vorig jaar tekende de coureur nog een meerjarig contract dat hem in ieder geval tot eind volgend jaar aan het team bindt.

Geen vraagtekens

Tegenover De Telegraaf op de Red Bull Ring is de Mercedes-coureur stellig over zijn toekomst. "Ik kan bevestigen dat ik hier volgend jaar rijd, honderd procent", aldus Russell. Zoals gezegd beschikt de Brit over een contract dat hem voor meerdere jaren verbindt aan Mercedes, al weten we allemaal dat contracten in de Formule 1 vaak niet alles waard zijn.

Geflirt met Verstappen

Gevraagd door de aanwezige media of teambaas Toto Wolff dit expliciet aan hem heeft bevestigd, gezien diens eerdere geflirt met Verstappen, reageert de Brit koelbloedig. "Daar hebben we het niet eens over gehad, dat hoeft niet. Het is niet eens een vraagteken", stelt de coureur. Russell wilde bovendien niet ingaan op geruchten over een eventuele prestatieclausule in zijn verbintenis.

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