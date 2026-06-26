Het raceweekend in Oostenrijk is begonnen en er is vandaag weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen. De meest gelezen nieuwtjes van vandaag vind je terug in deze GPFans Recap.

De eerste twee trainingen zijn vandaag verreden. Daarnaast zijn er geruchten dat Red Bull wederom een sterkhouder ziet vertrekken in de persoon van Paul Monaghan. Max Verstappen had het daarnaast tijdens VT2 aan de stok met niemand minder dan George Russell en Raymond Vermeulen wijst naar de toekomst van Verstappen. Dit is de GPFans Recap van vrijdag 26 juni.

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'Monaghan vertrekt ook bij Red Bull en vindt nieuwe uitdaging in de F1'

Het gaat erop lijken dat Red Bull Racing wederom één van hun sterkhouders gaat zien vertrekken. Volgens ESPN is hoofdengineer Paul Monaghan namelijk op weg naar de uitgang bij het Oostenrijkse team en zou hij aan de slag gaan bij één van de rivalen. Alles lezen over het mogelijke vertrek van Monaghan? Klik hier!

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Antonelli bepaalt tempo in Oostenrijk, Verstappen herstelt van moeizame start

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Antonelli in VT2 wederom de snelste coureur, Verstappen klokt vierde tijd

Om 17:00 uur begon op de Red Bull Ring de tweede vrije training van deze vrijdag waarin de teams en coureurs - gewapend met vele upgrades - de wagens verder konden finetunen voor de zaterdag. De snelste tijd kwam - net als in VT1 - op naam van kampioenschapsleider Kimi Antonelli. Lezen hoe de tweede oefensessie verliep? Klik hier!

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