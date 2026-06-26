Kimi Antonelli heeft met een 1:07.976 het raceweekend in Oostenrijk geopend. George Russell sloot aan op P2 en voor Max Verstappen en Isack Hadjar was het een rommelige start van het weekend. Zo kampten beide mannen met problemen aan de RB22 en duurde het even voordat het duo de baan op kon rijden om het programma af te werken. Ook regerend kampioen Lando Norris had te maken met problemen aan zijn MCL40 en wist pas in het laatste kwartier in actie te komen.

Om klokslag 13.30 uur ging het licht op groen op de Red Bull Ring voor de openingssessie van het Formule 1-weekend, met de eerste vrije training. De omstandigheden waren tropisch te noemen. Zo was de buitentemperatuur ongeveer 30 graden Celsius en was de baan opgewarmd tot maar liefst 50 graden Celsius. Opnieuw belooft het een weekend te worden waarin de banden zwaar op de proef worden gesteld.

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Rookies

Tijdens de eerste vrije training in Oostenrijk maakten zes rookies hun opwachting: Dino Beganovic (Ferrari), Ayumu Iwasa (Racing Bulls), Ryo Hirakawa (Haas F1), Luke Browning (Williams), Paul Aron (Audi) en Jak Crawford (Aston Martin).

Problemen Verstappen en Hadjar

Bij Verstappen waren er direct problemen. De Nederlander kon niet eens de pitstraat uitkomen en viel halverwege stil. "Elke keer als ik de koppeling loslaat, gaat hij in de anti-stall", gaf Verstappen via de boordradio aan. Even later werd duidelijk dat er problemen waren met de versnellingsbak van de Nederlander. Ook bij Isack Hadjar ging het nog niet van een leien dakje. Zo stond de RB22 van de Fransman nog op de bokken en werd er flink gesleuteld door het team. Bij Red Bull staat er dit weekend veel op het spel. De volledige leiding van het merk is aanwezig en bovendien introduceert de renstal een omvangrijk pakket aan nieuwe onderdelen.

? "Every time I release the clutch I get anti-stall"



Max Verstappen has stopped in the pit lane and is subsequently pushed back to the garage#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/e7ZZq9q4l8 — Formula 1 (@F1) June 26, 2026

Na zo’n tien minuten zaten de eerste installatierondjes erop voor het halve veld en Kimi Antonelli stond met een 1:09.119 bovenaan. Daarachter stond teamgenoot Russell, die 42 duizendsten langzamer was. Hamilton was na zijn openingsronden weer teruggereden naar de garage en ook Beganovic, die in de wagen van Leclerc reed, stond in de pitbox. Piastri was aan zijn eerste ronden bezig, terwijl er ook flink aan de wagen van Lando Norris werd gewerkt. Ook bij de regerend kampioen leek er een probleem te zijn, terwijl Verstappen opnieuw een poging deed om de pitstraat uit te rijden, stilviel en wederom werd teruggeduwd naar de pitbox. Met nog 41 minuten te gaan was het wel raak voor Verstappen, die uiteindelijk het circuit kon oprijden en dat gebeurde op de rode band. De Nederlander wist direct naar P3 te springen.

Slightly later than planned, Max heads out for First Practice in Spielberg ?#F1 || #AustrianGP ?? pic.twitter.com/N2cvvnA4UJ — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 26, 2026

Mercedes bovenaan, Pérez verliest onderdelen

Antonelli had zijn snelste tijd aangescherpt naar een 1:08.448, ook Russell was sneller gegaan, maar kwam nog altijd bijna drie tienden tekort op zijn teamgenoot. Verstappen was wederom bezig met een snelle ronde en kwam bijna een halve seconde tekort op P3, maar wist wel zijn tijd te verbeteren. "Ik heb weinig gevoel in de auto. Alles is veel te heet en de banden hebben geen grip", gaf de Nederlander aan. Ondertussen meldde Sergio Pérez dat er stukken bodywork van zijn Cadillac afvlogen. De Mexicaan werd door zijn team verzocht om direct terug naar de pitbox te komen. Hamilton worstelde ondertussen met de SF-26, de winnaar van de race in Barcelona stond op dat moment op P6, achter Beganovic.

Red Bull kan Hadjar de baan opsturen, Norris moet nog altijd wachten

Met nog iets minder dan een half uur te gaan was Norris nog altijd de enige die niet op de baan was geweest. Red Bull wist namelijk de problemen bij Hadjar op te lossen, die ook zijn eerste meters van het weekend ging maken op de Red Bull Ring. Naar verluidt waren er problemen met de hydrauliek, zoals dat ook in de MCL40 van Norris aanwezig was.

Norris maakt eerste meters

Met nog een kwartier te gaan kwamen er meer mannen op de rode banden de baan op. Hamilton wist naar de derde tijd te springen en kwam bijna acht tienden tekort op de tijd van Antonelli, die ondertussen zijn snelste tijd had aangescherpt naar een 1:07.796. Piastri liet uiteindelijk zien dat er ook in de McLaren wat tempo zit, want hij wist de derde tijd af te pakken van Hamilton en kwam maar één tiende tekort op Antonelli. Pérez kende ondertussen een bijzonder moment, zo viel zijn wagen in bocht vijf stil, maar kwam de Cadillac na enkele seconden weer spontaan tot leven en kon de Mexicaan zijn weg vervolgen. Ondertussen was er ook goed nieuws bij Norris te melden, die zijn eerste rondjes op de baan kon rijden.

Good work by the team to get Lando's MCL40 out on track for some running in FP1 ?#McLarenF1 | #AustrianGP ?? pic.twitter.com/81vrBalJTn — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) June 26, 2026

Pérez zorgt voor code rood in slotfase

In de slotfase van de sessie gingen de tijden nog even een stukje rapper, terwijl Hadjar aangaf dat de balans in zijn RB22 nog ver te zoeken was. De snelste tijd van Antonelli kwam niet in gevaar, maar Verstappen wist op de rode banden op P4 aan te sluiten, op ongeveer drie tienden van een seconde. Norris was met zijn eerste serieuze ronde aangesloten op P7 en de rest van de coureurs gingen zich in de absolute eindfase richten op de longruns. Sergio Pérez viel met nog één minuut te gaan stil op de baan, waardoor de sessie met een rode vlag werd beëindigd.

Geschreven door Remy Ramjiawan - Redacteur/presentator GPFans Remy Ramjiawan is sinds 2020 Formule 1-redacteur en sloot zich in 2021 aan bij GPFans. Met een achtergrond als Formule 1-liefhebber sinds 1999 probeert hij fans dagelijks te voorzien van een portie F1-nieuws. Bekijk volledige biografie

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