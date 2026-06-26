Zaakwaarnemer Raymond Vermeulen is bij De Telegraaf open over de situatie van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Zo stelt Vermeulen dat de Nederlander niet in de Formule 1 zit om in het middenveld te racen en legt hij uit dat er duidelijke stappen gezet moeten worden.

Red Bull heeft voor het weekend in Oostenrijk flink uitgepakt met een nieuw updatepakket voor de RB22. Daarmee hoopte het team een stap vooruit te zetten, maar na de openingssessies in Oostenrijk blijkt de achterstand op Mercedes er nog altijd te zijn. Verstappen wil uiteraard voor de prijzen rijden en Vermeulen stelt dat het pakket nu echt verbeterd moet worden.

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Verstappen wil bij Red Bull blijven

De afgelopen weken is het veelvuldig over het contract van de Nederlander gegaan. Zo heeft hij nog een doorlopende verbintenis tot en met 2028, maar kan hij tussentijds vertrekken zodra de exitclausule wordt geactiveerd. Vermeulen onthult dat Verstappen liever niet vertrekt: "Ons doel is om dit avontuur samen met Red Bull af te maken." Daarbij wijst Vermeulen naar de filosofie van het team: "De spirit van Red Bull en de spirit van Verstappen, dat past bij elkaar. Alleen moeten we wel een pakket hebben waarmee we vooraan mee kunnen doen. Dat is altijd de basis geweest."

Prestaties RB22 zijn van doorslaggevend belang

Dat pakket is er echter niet en Vermeulen deelt dan ook een waarschuwing uit: "We voelen ons thuis bij Red Bull, maar willen wel competitief zijn. Uiteindelijk is Max niet geboren om mee te doen in het middenveld." Daarbij wacht kamp-Verstappen rustig af: "We hebben nu de tijd om ons te concentreren op de performance van de auto. Dat heeft niets te maken met weggaan of niet weggaan. We willen gewoon zien waar we staan en hoe de ontwikkeling van de auto is. En dat betekent dat we nu geen 'ja' of 'nee' hoeven te zeggen. We hebben afspraken en daar houden we ons aan."

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