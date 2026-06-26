Het gaat erop lijken dat Red Bull Racing wederom één van hun sterkhouders gaat zien vertrekken. Volgens ESPN is hoofdengineer Paul Monaghan namelijk op weg naar de uitgang bij het Oostenrijkse team en zou hij aan de slag gaan bij één van de rivalen.

Monaghan is al sinds 2005 onderdeel van Red Bull Racing, maar lijkt net als een aantal oudgedienden van de afgelopen jaren aan zijn laatste termijn bezig te zijn bij het Oostenrijkse team. Eerder al waren het sterkhouders als Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Will Courtenay, Rob Marshall, Christian Horner en Helmut Marko die zijn vertrokken. Daar komt Gianpiero Lambiase bij, die vanaf 2028 bij McLaren in dienst zal treden.

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'Monaghan vertrekt naar Cadillac'

Het medium meldt dat Monaghan gaat vertrekken bij Red Bull en volgens bronnen van ESPN zal hij aansluiten bij Cadillac. Het is nog niet duidelijk op welke termijn dit zal gaan gebeuren. Monaghan is momenteel namelijk nog 'gewoon' aan het werk voor Red Bull Racing. De twee partijen zullen moeten uitonderhandelen wanneer de zogeheten gardening leave-periode ingaat en wanneer de Engelsman kan aansluiten bij het Amerikaanse team. Red Bull en Cadillac wilden overigens geen commentaar geven op de geruchten.

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