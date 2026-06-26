Om 17:00 uur begon op de Red Bull Ring de tweede vrije training van deze vrijdag waarin de teams en coureurs - gewapend met vele upgrades - de wagens verder konden finetunen voor de zaterdag. De snelste tijd kwam - net als in VT1 - op naam van kampioenschapsleider Kimi Antonelli.

Na de eerste vrije training eerder deze middag om 13:30 uur was het dus om 17:00 uur tijd voor de tweede sessie van vandaag. In de eerste training waren er voornamelijk problemen voor Max Verstappen en Red Bull op het begin, waarbij het te hopen was dat dat zou verbeteren richting de rest van het weekend. Het team van Mercedes had de zaakjes beter op orde en sloot de eerste sessie af als snelste formatie met Kimi Antonelli voorop.

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Problemen, problemen, problemen

Bij het op groen gaan van de lichten gingen meteen verschillende coureurs de baan op om wat rondjes te rijden. Al gauw waren er weer de nodige problemen zoals ook in de eerste sessie het geval was. Alex Albon liet aan de Williams-pitcrew horen dat hij problemen had met de motor, terwijl dat ook bij Oscar Piastri het geval was. De Australiër kende ook in de eerste training al technische malheur aan het begin van de sessie. Verstappen liet vervolgens aan zijn team weten dat het stoeltje waar hij op zat helemaal niet lekker zat en dat dat aangepast moest worden. Voor Sergio Pérez was het ook een herhaling van zetten. Net als aan het einde van VT1 moest hij zijn Cadillac stilzetten op het asfalt, waardoor er een virtual safety car in het leven geroepen werd.

Nadat de wagen van Pérez van het circuit gehaald was, kon de sessie zich vervolgen met nog een dikke veertig minuten op de klok. Het grootste deel van het veld leek zich in deze fase van de vrije training te focussen op de langere runs op de mediumbanden. Norris, voorlopig bezig met geen al te best weekend, verremde zich in bocht drie en stond plotsklaps achterstevoren op de uitremzone. Ondertussen had hij echter wel de snelste tijd op de klokken gezet met een 1:08.000. Daar ging even later Antonelli dan weer onderdoor met een 1:07.657. Even later ging het wéér mis bij Cadillac. Dit keer was Valtteri Bottas die problemen kende en zagen we een rookwalm uit zijn wagen verschijnen. In tegenstelling tot Pérez haalde hij het wel om terug te keren in de pits.

Kwalificatieruns

Na iets meer dan een half uur op de klokken besloten verschillende teams en coureurs om de softs onder de wagens te schroeven om zo te gaan werken aan de kwalificatieruns voor morgen. Piastri en Lewis Hamilton wisten op dat moment hun wagens voorbij de Mercedessen te posteren, al was het wachten tot de Zillverpijlen hetzelfde gingen doen. Even later kwamen de daar dan ook aan. Antonelli liet nog maar eens zien wederom in heerlijke vorm te verkeren en hij was op de softs meteen op snelheid door een 1:07.209 te noteren en zichzelf op P1 te posteren. Schrijnend was het om te zien dat Russell om ruim een halve seconde volgde en niet verder kwam dan de vijfde stek op dat moment.

Terwijl Verstappen even later ook nog wat rondjes op de softs reed en hij zich vlak achter de McLarens op P4 wist te posteren, maakten de meeste coureurs na de kwalificatieruns weer ruimte om te testen met de racesimulaties. Verstappen had daarin weer het nodige te klagen, net als teammaat Isack Hadjar, terwijl de Nederlander wel goede tijden wist te klokken in de longruns, wat dan weer perspectief biedt naar de zondag. Uiteindelijk bleef Antonelli dus wederom de snelste rijder van het veld, voor beide McLarens en Verstappen.

Geschreven door Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden. Bekijk volledige biografie

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