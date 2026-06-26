De FIA heeft in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk ingegrepen met een nieuwe technische richtlijn. Daardoor moet Mercedes het opvallende diffuserontwerp van de W17 per direct aanpassen. Met het uitvaardigen van Document 104 is er een streep gezet door het gebruik van complexe, gekartelde profielen aan de achterzijde van de vloer. Dat betekent dat de Duitse renstal de zogeheten ‘tanden’ of ‘spikes’ dit weekend in Spielberg niet meer mag gebruiken.

De verduidelijking vanuit de FIA richt zich specifiek op Artikel C3.2.6 van het technisch reglement. Dat artikel gaat over de afrondingsstralen aan de achterzijde van de diffuser. Mercedes maakte handig gebruik van de regels rondom vloersteunen om getande wiggen toe te voegen, met als doel de effectieve lengte van de diffuser te vergroten en de luchtstroom richting de achtervleugel beter te geleiden. Het team introduceerde deze aerodynamische oplossing eerder tijdens de race in Montreal om extra neerwaartse druk te genereren. De FIA oordeelt nu echter dat dergelijke constructies buiten de bedoelde geometrische kaders vallen en verbiedt het ontwerp.

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Concurrentie dwingt FIA tot ingrijpen

Het verbod komt niet uit de lucht vallen. Zowel Ferrari als Red Bull Racing trokken, volgens PlanetF1, bij de FIA aan de bel om opheldering te vragen over de legaliteit van het Mercedes-concept. Omdat beide teams deze oplossing niet op hun eigen auto’s hadden gemonteerd, hoeven zij voor de race in Oostenrijk geen aanpassingen te doen. Dat geldt wél voor Racing Bulls en Haas. Deze twee teams hadden de gekartelde randen inmiddels overgenomen van Mercedes en moeten hun ontwerp nu eveneens vereenvoudigen.

Binnen de huidige reglementen zijn de Formule 1-auto’s voorzien van vlakkere vloeren met grotere diffuseropeningen, terwijl traditionele vleugelelementen onder de achtervleugel zijn geschrapt om luchtweerstand te verminderen. De FIA handhaaft de regels rondom de achterwaartse aerodynamica streng om te voorkomen dat teams met complexe ontwerpen opnieuw vuile lucht creëren voor achtervolgers. Naast de verplichte aerodynamische wijziging heeft Mercedes voor de vrije trainingen van vandaag ook updates doorgevoerd aan het elektrische systeem van de krachtbron, om zo betrouwbaarheidsproblemen uit eerdere races aan te pakken.

⚫ Mercedes remove “serrated” diffuser edge ?



? Following the FIA’s decision to deem the element illegal, Mercedes has removed the “toothed” edge from its diffuser.



?? In Canada, the version with serrations was used to extend the upper diffuser wall and generate additional… pic.twitter.com/E2FJlTMHmV — F1 Spirit (@F1Spirit_) June 26, 2026

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