Russell waarschuwt Mercedes: 'Ferrari brengt veel meer upgrades'
Russell waarschuwt Mercedes: 'Ferrari brengt veel meer upgrades'Maak ons je Google-favoriet
George Russell ziet in Ferrari een steeds grotere bedreiging voor de koppositie van Mercedes in het constructeurskampioenschap. De coureur beschouwt de recente Grand Prix van Spanje als een harde confrontatie met de realiteit, waarbij de Italiaanse renstal indruk maakte met een omvangrijk pakket aan nieuwe onderdelen.
Mercedes voert momenteel de ranglijst aan met een aanzienlijke voorsprong op Ferrari, maar toch wist Lewis Hamilton in Barcelona de overwinning te pakken voor het team uit Maranello. Russell moest daar, ondanks zijn start vanaf poleposition, genoegen nemen met de tweede plaats. Hoewel Mercedes-rookie Kimi Antonelli de voorgaande races in Monaco en Canada nog domineerde, is Russell geschrokken van de enorme snelheid die de concurrentie in Spanje liet zien. Hij waarschuwt zijn eigen team dan ook nadrukkelijk dat de Italianen bezig zijn aan een serieuze inhaalslag.
Krachtbron liep achter
De kern van de strijd ligt volgens de Mercedes-coureur op het vlak van motorvermogen en de snelheid van doorontwikkeling. "Ik denk absoluut dat Barcelona een realitycheck was", stelt Russell. "Ferrari heeft het hele seizoen al een geweldig chassis, maar hun krachtbron liep op ons achter, best wel een stuk achter", voegt hij daaraan toe. De W17-krachtbron van Mercedes geldt dit seizoen als de absolute maatstaf op de grid, met een geschat voordeel van ongeveer tien kilowatt aan puur motorvermogen ten opzichte van de concurrentie.
Upgrade-oorlog
Toch ziet de Brit dat de verhoudingen snel kunnen verschuiven door de agressieve ontwikkelingsstrategie van de concurrent. "Maar ze nemen behoorlijk wat upgrades mee. Wij hebben er pas één meegebracht, zij al meerdere. We moeten dus blijven pushen, want elke keer dat een team nieuwe onderdelen meeneemt, zetten ze een stap vooruit", luidt zijn waarschuwing. Ferrari introduceerde in Spanje inderdaad een zeer uitgebreid updatepakket voor de SF-26, waaronder een volledig herziene vloer, een nieuwe voorvleugel en aangepaste sidepods om de aerodynamische efficiëntie te vergroten.
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