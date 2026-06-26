Verstappen nog zoekende in Oostenrijk: "Lastige dag om de juiste balans te vinden"
Verstappen nog zoekende in Oostenrijk: "Lastige dag om de juiste balans te vinden"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen is nog niet heel erg hoopvol na de eerste sessies in Oostenrijk. De Nederlander worstelde met de RB22 op de Red Bull Ring en ook teamgenoot Isack Hadjar klaagde over de Oostenrijkse wagen.
Red Bull is naar de thuisrace afgereisd met een flink pakket aan nieuwe onderdelen. Daarmee hoopt het team het gat richting Mercedes te dichten. Toch blijkt tijdens de openingssessies op de Red Bull Ring dat het gat er nog steeds is. Verstappen wist in de tweede vrije training als vierde op de tijdenlijst te eindigen en kwam een halve seconde tekort op de snelste tijd van Kimi Antonelli.
Red Bull is nog zoekende
Verstappen legt na de sessie tegenover de internationale pers uit dat het een lastige dag was. "Het was een lastige dag om de juiste balans te vinden. We moeten werken aan de grip aan de voor- en achterkant van de auto", zo opent Verstappen. Daarbij wordt er nog flink gezocht: "We moeten het juiste compromis zien te vinden om meer snelheid te vinden, want het lijkt erop dat we die momenteel tekortkomen. We zullen zien wat we kunnen doen."
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