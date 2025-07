Hoewel de geruchtenstroom over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar Mercedes de afgelopen weken steeds sterker is geworden, gaat Red Bull-teambaas Christian Horner er nog altijd van uit dat Verstappen zijn carrière wil beëindigen bij het Oostenrijkse team.

George Russell verklapte vorige week dat hij nog even in de wachtkamer zit wat betreft zijn contractverlenging, en dat dit te maken heeft met de interesse van Mercedes in Verstappen. "Het is dus logisch dat er gesprekken gaande zijn met iemand als Verstappen. Maar van mijn kant: als ik presteer zoals ik nu doe, waarom zou ik me dan zorgen maken?", verklaarde hij. Sinds dat moment lijkt een overstap van de viervoudig wereldkampioen steeds dichterbij te komen, hoewel manager Raymond Vermeulen aangaf dat koffiegesprekjes met rivaliserende teams heel normaal zijn en dat daar niets 'schokkends' achter gezocht moet worden. Desalniettemin wil ook Verstappen zelf niet volmondig uitspreken dat hij 'gewoon' zijn contract zal uitdienen. En hoewel Horner ook aan een plan B werkt, gaat hij er niet van uit dat Verstappen zal vertrekken.

Verstappen belangrijk onderdeel van Red Bull

"Kijk, er zijn duidelijk ontzettend veel mensen die erover praten, maar wat het belangrijkst is, is de relatie tussen de coureur en het team. Daar is ook een overeenkomst over, en iedereen weet precies waar we staan. Max is al vanaf het allereerste begin van zijn carrière bij Red Bull. Al zijn successen heeft hij behaald in Red Bull Racing-auto’s. Hij is een belangrijk onderdeel van ons team en hij heeft veel vertrouwen in het team en de mensen om hem heen", aldus Horner tijdens de persconferentie in Groot-Brittannië.

Plan 'B'

Dat er momenteel gespeculeerd wordt, hoort nu eenmaal bij het wereldje: "Dus, hoewel er altijd speculatie en rumoer zal zijn, zitten wij er redelijk ontspannen bij met hoe de situatie is en waar we staan. We kunnen het verhaal van anderen niet controleren, maar intern weten we precies hoe het zit." Op de vraag of hij een eventueel plan B klaar heeft staan bij een vertrek van Verstappen, grapt de teambaas: "Je weet wel… Oscar Piastri. Het is allemaal net zo subjectief als dat."

Verzoek Verstappen inlossen

Op een iets serieuzere noot legt Horner uit dat Verstappen zelf heeft aangegeven dat hij het liefst zijn carrière wil afsluiten in een Red Bull-overall. "Wij zijn heel gefocust op onze huidige coureurs en die relatie. Max heeft een contract tot 2028. Hij heeft heel duidelijk gemaakt dat hij zijn carrière graag in een Red Bull wil beginnen én beëindigen. Dat is iets bijzonders en unieks voor hem. Daar richten we ons op. We negeren het lawaai en focussen ons op de gebieden waarvan we weten dat we ze moeten verbeteren en hoe we dat gaan doen."