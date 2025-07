Het raceweekend in Groot-Brittannië gaat om 13:30 uur van start met de eerste vrije training. Enkele teams hebben nieuwe onderdelen meegenomen, waaronder Red Bull Racing maar ook McLaren.

De leider in het constructeursklassement beschikt dit weekend over een nieuwe vloer, maar heeft ook de enkele luchtinlaten aan de achterkant veranderd. "De volledige vloer is herzien, wat heeft geleid tot een verbeterde luchtstroomgeleiding en een herverdeling van de zuigkracht, met als doel een algehele verbetering van de aerodynamische prestaties", zo vertelt het team bij de FIA over de verandering aan de vloer.

Red Bull Racing

Ook Red Bull Racing heeft twee nieuwigheidjes meegenomen. De vloer is wederom aangepast en het moet ervoor zorgen dat de totale belasting op de vloer vergroot wordt en dat moet dan weer resulteren in meer stabiliteit voor de coureurs. Daarnaast zijn de vloerranden ook veranderd: "Subtiele aanpassing om de drukverdeling beter te optimaliseren, waardoor er meer downforce kan worden gegenereerd zonder de stroomstabiliteit verderop in de auto te schaden."

Aston Martin

Het team dat op steenworp afstand van circuit Silverstone ligt, Aston Martin, heeft vier nieuwe onderdelen meegenomen. Het gaat om een vernieuwde versie van de vloer, inclusief vloerranden. Daarnaast is de motorkap ook aangepast en het zou ervoor moeten zorgen dat de vloer meer belasting aankan en dat daarmee de gehele prestaties van de AMR25 worden verbeterd.

Het Amerikaanse Haas heeft ook niet stilgezeten. Vier nieuwe upgrades zijn er voor het weekend in Silverstone geïnstalleerd op de wagen. Het gaat niet alleen om een vernieuwde vloer, ook nieuwe vloerranden en een aangepaste luchthapper van de sidepod worden geïntroduceerd. "De aangepaste vloerconfiguratie verbetert het luchtstromingsbeheer onder de auto, waardoor het grondeffect efficiënter werkt bij zijdelingse belasting. Dit leidt tot betere stabiliteit in bochten, hogere snelheid in het midden van de bocht en meer vertrouwen bij de coureur dankzij een constanter aerodynamisch gedrag", vertelt het team erover.

Racing Bulls

De Racing Bulls houden het bij één verbetering. Zo is het team met een nieuwe voorvleugel afgereisd naar Engeland. "De flapelementen zijn aangepast naar kleinere profielen om beter aan te sluiten bij de lage balansvereisten van dit en komende raceweekenden. Deze wijziging zorgt voor een verfijndere afstelling van de aerobalans, wat belangrijk is op circuits waar minder neerwaartse druk op de voorzijde nodig is."

Williams houdt het ook bij één verbetering en heeft nieuwe vloerranden meegenomen. Het moet ervoor zorgen dat de gehele luchtstroom wordt verbeterd met de intentie om de luchtstroom aan de achterkant van de wagen te optimaliseren.

Kick Sauber

Kick Sauber is het laatste team dat upgrades heeft meegenomen. De geometrie van de vloer is aangepast om de belasting op de wagen te vergroten. Daarnaast is er een specifieke voorvleugel voor het circuit in Silverstone op de C45 geïnstalleerd.

De andere teams hebben geen nieuwe onderdelen bij de FIA gemeld.

