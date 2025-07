Volgens voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle zou Mercedes zijn twee coureurs tekortdoen door Max Verstappen aan te trekken. De Engelsman stelt dat Verstappen wel degelijk de nodige bagage met zich meebrengt en dat Mercedes daarmee zijn eigen rijders te gemakkelijk laat vallen.

Hoewel de geruchten de afgelopen weken nog als onzin werden afgedaan, is inmiddels bevestigd dat Mercedes en Verstappen met elkaar praten over een mogelijke samenwerking. Dat heeft alles te maken met de onrustige situatie bij Red Bull Racing, maar ook het vooruitzicht dat Mercedes vanaf volgend jaar mogelijk over de beste krachtbron beschikt.

Verstappen en teamgenoten

Sinds het vertrek van Daniel Ricciardo eind 2018 zijn alle teamgenoten van Verstappen verslagen. Brundle benadrukt in gesprek met Sky Sports F1 dat Mercedes dat niet mag vergeten, zeker niet met toptalent Kimi Antonelli in de tweede wagen. "Ik denk dat Mercedes en Toto Wolff in het bijzonder enorm geïnvesteerd hebben in Kimi Antonelli als toekomstige ster. En ik weet dat George Russell contact heeft gezocht met andere teams. Zouden ze het risico willen nemen om Antonelli, hun grootste talent, naast Max Verstappen te zetten? Max heeft al meerdere teamgenoten gebroken met zijn snelheid. Zouden ze George Russell willen verliezen? Iemand uit hun eigen opleiding, die zij al jarenlang begeleiden?" aldus Brundle.

Kamp-Verstappen moeilijke klant?

Daarnaast wijst Brundle ook op de bagage die Verstappen met zich meebrengt. "Max komt met wat bagage. Het is geen makkelijke groep om te managen," doelt hij op het team rond Verstappen. Dat bestaat uit zijn vader Jos Verstappen en zijn manager Raymond Vermeulen, die samen met Max alle belangrijke carrièrebeslissingen nemen. Brundle beschouwt hen als een moeilijk gezelschap om binnen te halen.

Aantrekken Verstappen maakt Red Bull zwakker

Toch begrijpt de analist van Sky Sports dat Mercedes geïnteresseerd is. Het gaat immers niet om zomaar een coureur. "We moeten afwachten hoe dit zich ontwikkelt. Maar ik snap het wel. Als je een Formule 1-team runt en Verstappen is beschikbaar op de markt, dan moet je hem serieus overwegen. Vanuit het perspectief van Mercedes haal je niet alleen de snelste coureur van de grid binnen, je haalt hem ook meteen weg bij Red Bull. En als je Verstappen uit de resultaten van Red Bull van de afgelopen seizoenen wegdenkt, dan ziet het er voor dat team ineens een stuk minder rooskleurig uit."

'Er speelt iets'

Dat George Russell nog altijd geen contractverlenging heeft gekregen, sterkt Brundle in zijn vermoedens. "George Russell is nog niet aangekondigd voor volgend jaar en dat is erg ongebruikelijk. Zeker gezien het feit dat hij het uitstekend doet bij Mercedes. Hij is al jarenlang verbonden aan het team en heeft de rol van Lewis Hamilton keurig overgenomen. Dat er halverwege het seizoen nog steeds geen duidelijkheid is, is opvallend. En niemand, niet Mercedes en ook niet het kamp Verstappen, ontkent nadrukkelijk dat er gesprekken plaatsvinden tussen beide partijen. Dus er speelt iets."

