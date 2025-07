We zitten om 16:00 uur Nederlandse tijd klaar voor kwalificatie op Silverstone. De F1 Grand Prix van Groot-Brittannië is de twaalfde ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2025. Er wordt voor de zestigste keer geracet op de baan die op de grens ligt van Northamptonshire en Buckinghamshire. Het is zo'n 22°C en bewolkt, en er kunnen een paar druppeltjes vallen. Lukt het Max Verstappen om een magisch rondje neer te zetten of gaat een McLaren of Ferrari er met de pole position vandoor? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Kwalificatie Britse Grand Prix Sort by: Latest Oldest De vlag valt 🏁 Max Verstappen zal de Britse Grand Prix vanaf de pole aanvangen morgen voor Oscar Piastri, Lando Norris, George Russell, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Kimi Antonelli, Ollie Bearman, Fernando Alonso en Pierre Gasly. Volg de nasleep van de kwalificatie verder op de website en app van GPFans. Tot morgen voor de race! Verstappen doet het! Max Verstappen gaat paars in sector 1 en 2. Ondanks dat hij wat verliest in sector 3, is het genoeg om de pole te pakken. Met een 1:24.892 verslaat hij Oscar Piastri op 0.103 seconden. Hamilton stelt teleur Lewis Hamilton komt met een 1:25.095 niet verder dan P4. Piastri verbetert niet Oscar Piastri maakt een foutje in de laatste bocht. Het is nu wachten op Lewis Hamilton en Max Verstappen. Norris komt tekort Lando Norris zet een 1:25.010 neer en komt 0.015 seconden tekort op Oscar Piastri. Iedereen weer naar buiten Met nog 3 minuten op de klok in Q3 gaat iedereen nog een poging wagen. Max Verstappen wacht op het laatste moment. Het zijn juist de McLarens die als eerste de pits verlaten. Stand na eerste run in Q3 Piastri Hamilton Norris Verstappen Leclerc Russell Alonso Bearman Antonelli Gasly Verstappen klaagt "De auto is gewoon zo lastig", klinkt het over de boardradio bij Max Verstappen. Hamilton in de McLaren-sandwich Lewis Hamilton gaat Silverstone rond in een 1:25.130. Hij is 0.135 seconden langzamer dan Oscar Piastri, maar 0.037 seconden sneller dan Lando Norris. Dat is dus P2 voor de Ferrari-coureur. Piastri bijna drie tienden sneller dan Verstappen Max Verstappen komt als eerste over de streep met een 1:25.267, maar beide McLarens gaan daar onderdoor. Het is een 1:24.995 voor Oscar Piastri en een 1:25.167 voor Lando Norris en dus is het een papaja één-twee voor nu. Q3 begonnen 🟢 Zolang er geen verdere rode vlaggen zijn, weten we over 12 minuten wie vanaf pole position mag beginnen op Silverstone. Door naar Q3 Hamilton Leclerc Norris Verstappen Piastri Bearman Alonso Antonelli Russell Gasly Afvallers na Q2 Carlos Sainz (P11), Yuki Tsunoda (P12), Isack Hadjar (P13), Alexander Albon (P14) en Esteban Ocon (P15) zijn geëlimineerd in Q2. Vooral Albon klinkt teleurgesteld en legt op de boardradio uit dat de Williams heel anders aanvoelde dan eerder in de sessie. Sainz, Hadjar en Albon liggen er sowieso uit Carlos Sainz, Isack Hadjar en Alexander Albon vinden geen verbetering en gaan dus niet door naar Q3. Kimi Antonelli zet wel groene sectoren neer en springt naar P8. Ferrari één-twee Lewis Hamilton zet een 1:25.084 neer met Charles Leclerc daar 0.049 seconden achter. Dat is het verschil met nieuwe bandjes. Ze liggen eerste en tweede. Load more

