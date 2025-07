Yuki Tsunoda heeft het de laatste weken erg lastig als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing en presteert niet veel beter dan zijn voorgangers. Tsunoda stelt dat zijn weekend in Oostenrijk vooral zijn fout was en gaat ook in op de 'boze' Helmut Marko die hij na de race van afgelopen weekend tegen zou komen.

Tijdens de persconferenties voorafgaand aan het weekend in Silverstone, waar GPFans ook aanwezig is, stelt Tsunoda dat hij een boze Helmut Marko bij zich had na zijn weekend in Oostenrijk. "Hij was duidelijk niet blij, maar tegelijkertijd is hij nog steeds bereid om me steeds weer te helpen en te steunen. Hij vertrouwt nog steeds op mijn talent en snelheid, dus ik moet gewoon op de baan bewijzen dat ik het kan. Helmut is gewoon erg direct en als je het in sommige races slecht doet, vertelt hij me gewoon wat er fout ging. Het is een soort druk die hij me geeft. Dat doet hij al vanaf het moment dat ik nog een jongeling was."

Tsunoda over straf in Oostenrijk

Tsunoda kende in Oostenrijk zijn minste weekend van het seizoen 2025. Nadat hij op zaterdag niet uit Q1 kwam, raakte hij bij een ongeduldige inhaalactie Franco Colapinto, waar hij een tijdstraf voor kreeg van de FIA. Tsunoda stelt dat het hele weekend, en vooral het moment op zondag, zijn fout was. "Ik was het probleem. Ik probeerde in te halen, maar ik had waarschijnlijk beter nog een ronde kunnen wachten. Het was een beetje onnodig om zo hard te pushen."

