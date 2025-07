Max Verstappen werd tiende tijdens de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië en er gingen van die training beelden viraal van de viervoudig wereldkampioen die het enorm lastig had om zijn auto überhaupt de juiste richting in te krijgen. Helmut Marko stelt dat er een probleem is met de RB21 van Verstappen.

Bij Sky Sports Deutsland gaat Marko in op wat er aan de hand is bij Verstappen. De Oostenrijker stelt dat er iets niet goed is met de RB21 van de Nederlander. "Onderstuur, overstuur en dat varieerde van bocht tot bocht. Er zit dus ergens een fout, want er zijn grote verschillen, ook tussen de longrun en korte run. We moeten dus kijken wat er niet klopt. Met deze prestaties komen we niet in de buurt van het podium, maar we moeten er nu voor zorgen dat we de auto weer op orde krijgen. We hebben een aantal wijzigingen doorgevoerd, maar er is iets dat helemaal niet klopt."

Nieuwe vloer Red Bull

Als Marko dan wordt gevraagd of de veranderingen aan de vloer kunnen liggen, stelt Marko dat dit kan. Verstappen heeft deze nieuwe vloer namelijk, terwijl Arvid Lindblad (verving Yuki Tsunoda tijdens VT1) nog met de oude vloer reed. "Ja, omdat we gezien de tijdsdruk niet in staat waren om voor beide auto's hetzelfde onderdeel te maken. Arvid Lindblad heeft wel uitstekend werk geleverd. Hij was duidelijk in zijn feedback en goed op dreef in de longrun."

