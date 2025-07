De FIA heeft bekendgemaakt dat er heel wat teams motoronderdelen van coureurs hebben vervangen voorafgaand aan het weekend van de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië. Hieronder valt Max Verstappen.

Veertien coureurs hebben in totaal hun motor vervangen zien worden. Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes, Aston Martin en Sauber hebben bij allebei hun coureurs de verbrandingsmotor (ICE), Turbo Charger, MGU-H en MGU-K vervangen. Dit geldt ook voor Oliver Bearman en Isack Hadjar. Voor een paar coureurs is het hun vierde motor: Charles Leclerc, George Russell, Yuki Tsunoda, Andrea Kimi Antonelli, Fernando Alonso, Bearman en Hadjar. Zij zitten nu dus aan de limiet qua motoronderdelen. De volgende wissel is een gridstraf.

Andere vervangen onderdelen

Bij de Control Electronics en Exhaust System is het wat rustiger. Lewis Hamilton, Leclerc, Stroll en Carlos Sainz zagen hun Energy Store vervangen worden (hun tweede van de twee die toegestaan zijn), terwijl Stroll en Sainz als enige hun Control Electronics vervangen zagen worden (hun tweede van de twee die zijn toegestaan). Zij zitten ook hier nu allemaal aan hun limiet. Bij het uitlaatsysteem (Exhaust System) zien we de namen van Oscar Piastri, Leclerc, Hamilton, Verstappen, Tsunoda, Stroll, Bearman, Hadjar, Liam Lawson, Nico Hulkenberg en Gabriel Bortoleto terug. Voor Tsunoda en Lawson is het al hun zesde van de acht die zijn toegestaan. De rest zit nu op vijf of minder.

