Max Verstappen scoorde vandaag de 44e pole position uit zijn carrière en dat deed hij voor de Britse Grand Prix van de Formule 1. Een aanpassing aan de Red Bull RB21 tussen Q2 en Q3 bleek cruciaal. Zo kon hij de snelste rondetijd neerzetten voor het Britse publiek dat, ondanks dat hij Nederlands is, toch voor hem aan het juichen was.

Het is niet alleen de 44e pole uit zijn carrière, maar tegelijkertijd ook de 44e pole die hij met Red Bull Racing heeft behaald en staat daarmee gelijk met Sebastian Vettel. Verstappen had niet verwacht dat hij vandaag de pole position zou kunnen binnenslepen op het circuit van Silverstone. Vooral op de vrijdag zag het er slecht uit met constant overstuur en onderstuur door de bochten met niks ertussen in. Red Bull bleek niet alleen in de nacht van vrijdag op zaterdag te hebben gevonden, maar ook wat tussen Q2 en Q3.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen schrikt van crashende Bearman voor zijn neus

Paar dingetjes veranderd voor laatste run

"Ik heb het gaspedaal gewoon voor 100 procent ingedrukt. Ik heb nog geprobeerd [harder te drukken], maar er zat niet meer in", grapte Verstappen tegenover onder andere GPFans. Op de vraag of hij had verwacht de pole te kunnen pakken, antwoordde hij: "Nee, in Q1 en Q2 niet echt. Ik voelde wel dat het redelijk oké zat, maar niet genoeg om mee te doen voor de pole. Maar uiteindelijk hebben we een paar dingetjes veranderd voor de laatste run en dat kwam goed uit. Niemand had dit verwacht, als je er realistisch naar kijkt. Bij ons in het team lopen er altijd een paar rond die altijd denken dat het mogelijk is, maar dat is natuurlijk niet zo."

OOK INTERESSANT: Tsunoda geïrriteerd door nieuw Red Bull-probleem: "Had door kunnen gaan naar Q3"

Geen verkeerd paspoort meer

Toen de Limburger vorig jaar een aantal straffen kreeg vanwege zijn rijgedrag, zei hij dat hij "het verkeerde paspoort" had. Fans laten zich er op social media ook vaak over uit dat Britse coureurs vaker weg zouden komen zonder straffen vergeleken met coureurs van een andere nationaliteit. "Dat maakt me nu echt niks uit", zei Verstappen erover na een vraag van GPFans over hoe het Britse publiek zich gedraagt tegenover hem. "Ik moet zeggen dat de mensen dit weekend echt heel aardig voor mij zijn. Dat is altijd fijn om te zien", klinkt het verrast.

Gerelateerd